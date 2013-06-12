Когда загар и лекарства несовместимы

Специалисты определяют светочувствительность как повышеную восприимчивость кожи к солнечному свету. От природы люди со светлой кожей более чувствительны к солнечным ожогам. Проявляется светочувствительность как аллергия на солнце, однако при этом технически аллергией не является.

Некоторые лекарства могут сделать кожу более чувствительной к солнечному свету. К ним относятся, в частности, большинство антибиотиков тетрациклинового ряда, противозачаточные таблетки, антигистаминные препараты, антидепрессанты и некоторые ретиноиды (производные витамина А).

А также:

Антибиотики: хинолон, левофлоксацин, тетрациклины, доксициклин, сульфаниламиды

Антигистаминные: димедрол

Малярийные лекарства: хинин, гидроксихлорохин

Химиотерапевтические препараты: фторурацил, винбластин, дакарбазин

Сердечные препараты: амиодарон, нифедипин, хинидин, дилтиазем

Диабетические препараты: сульфонилмочевины, глибенкламид

Обезболивающие: нестероидные противовоспалительные препараты, пироксикам

Кожные лекарства: аминолевулиновая кислота, метиламинолевулиновая кислота, изотретиноин, ацитретин

Психотропные препараты: фенотиазин, трициклические антидепрессанты, имипрамин.

Если вы не уверены, совместимо ли ваше лекарство с солнцем, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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