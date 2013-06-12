Когда загар и лекарства несовместимы
Представляем список лекарств
Специалисты определяют светочувствительность как повышеную восприимчивость кожи к солнечному свету. От природы люди со светлой кожей более чувствительны к солнечным ожогам. Проявляется светочувствительность как аллергия на солнце, однако при этом технически аллергией не является.
Некоторые лекарства могут сделать кожу более чувствительной к солнечному свету. К ним относятся, в частности, большинство антибиотиков тетрациклинового ряда, противозачаточные таблетки, антигистаминные препараты, антидепрессанты и некоторые ретиноиды (производные витамина А).
А также:
Антибиотики: хинолон, левофлоксацин, тетрациклины, доксициклин, сульфаниламиды
Антигистаминные: димедрол
Малярийные лекарства: хинин, гидроксихлорохин
Химиотерапевтические препараты: фторурацил, винбластин, дакарбазин
Сердечные препараты: амиодарон, нифедипин, хинидин, дилтиазем
Диабетические препараты: сульфонилмочевины, глибенкламид
Обезболивающие: нестероидные противовоспалительные препараты, пироксикам
Кожные лекарства: аминолевулиновая кислота, метиламинолевулиновая кислота, изотретиноин, ацитретин
Психотропные препараты: фенотиазин, трициклические антидепрессанты, имипрамин.
Если вы не уверены, совместимо ли ваше лекарство с солнцем, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.