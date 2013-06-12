Госбюджет будет пересмотрен с целью повышения соцстандартов

Пересмотр государственного бюджета на 2013 год обусловлен необходимостью дальнейшего повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова по итогам заседания Комитета экономических реформ.

«Задача – изыскать резервы в рамках существующих возможностей, чтобы социальные вопросы решать с лучшей базой. Например, если речь идет о медицине, то дополнительные средства будут направлены на покупку карет скорой помощи, оборудования, использования схем стимулирования врачей – причем даже в непилотных регионах», - отметила Акимова.

Кроме того, по ее словам, средства будут направлены на социальные инициативы помощи семьям с детьми, в том числе, с детьми-инвалидами и с детьми с особыми потребностями. «Этот объем уже заложен, но его желательно увеличить», - сказала чиновник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Комитета экономических реформ, призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.