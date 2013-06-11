Комитет по экономическим реформам рассмотрит вопросы медицины

Комитет по экономическим реформам сегодня на своем заседании рассмотрит вопрос качества жизни людей, социальной и медицинской сферы.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове на заседании Комитета по экономическим реформам, которое началось под его председательством, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Социальное измерение является приоритетом государственной политики Украины», - сказал Янукович.

Он отметил, что за последние годы Украина достигла определенных позитивных сдвигов, но их, по убеждению главы государства, пока маловато. «Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Несмотря на то, что бушует кризис в мире, несмотря на то, что он существенно затронул Украину, но путь, который мы избрали, он неизменен», - сказал Президент.

На заседании Комитета будут рассмотрены вопросы о состоянии выполнения задач Национального плана действий на 2013 год, в частности по реформированию медицинской сферы, состояние реализации социальных инициатив, внедрения новых инструментов стимулирования занятости, результаты работы института социальных работников.

Также во время заседания будут обсуждены результаты модернизации системы здравоохранения и внедрения проекта в пилотных и непилотных регионах по возмещению части стоимости лекарств для больных гипертонией.