Среди украинцев стало меньше сторонников самосуда

15% украинцев считает, что самосуд является единственным способом наказать преступников, но количество сторонников этого метода за год уменьшились на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина, обнародовав результаты исследования.

“В целом на сегодняшний день тех, кто считает, что самосуд является недопустимым в любом случае, стало больше, по сравнению с апрелем 2012 года на 10%, то есть у самосуда стали меньше сторонников”, - сказала она.

По словам Золкиной, исследование показало, что больше всего сторонников самосуда среди избирателей ВО “Свобода” - 22%, 31% считает, что в целом самосуд недопустим, однако в некоторых случаях может быть оправданным. Однако относительное большинство граждан Украины - 48% - считают, что самосуд в любом случае является недопустимым.

Таким образом, согласно результатам исследования, по сравнению с апрелем прошлого года противников самосуда стало больше на 10%.

Вместе с тем Золкина отметила, что в обществе сохраняется чрезвычайно высокий уровень недоверия к правоохранительной и судебной системам. Так, 70% опрошенных совсем не доверяют милиции или преимущественно не доверяют. Судам не доверяет 72% респондентов, а прокуратуре - 63,5%.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива проводил исследование вместе с Социологической службой Центра им. Разумкова с 17 по 22 мая текущего года. Опрошено 2 тыс. 10 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины.