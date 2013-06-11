Завтра в Украине грозовые дожди

В некоторых областях Украины завтра пройдут грозовые дожди.

Как сообщили УНАН в гидрометцентре, в западных, северных и Винницкой областях облачно с прояснениями; грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 21-26°, на Прикарпатье местами 18-20°.

На остальной территории переменная облачность; без осадков, лишь днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 27-32°. Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

В столице облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

11 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-25°(возле Алушты 19°); в Днепре возле Киева 23°.