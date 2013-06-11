В украинских сырах обнаружили антибиотики

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Росссельхознадхор) с 27 мая текущего года ввела режим усиленного лабораторного контроль для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в частности, в партии сыра компании «Гадячсыр» были обнаружены тетрациклин и окситетрациклин, а в продукции «Прометея» - только окситетрациклин.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию страны сыров «Гадячсыра» и «Прометея», а также «Пирятинского сырзавода». Тогда Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Справка УНИАН. Компания «Гадячсыр» входит в состав холдинга «Альмира» и является одним из крупнейших производителей сыра в Украине. Суммарное годовое производства сыра в компании составляет 13 тыс. тонн.

Компания «Прометей» входит в состав агрохолдинга «Милкиленд» с активами в Украине, России и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.