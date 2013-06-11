Украина - самая миролюбивая страна?

Украина заняла 111-е место из 162 стран в Глобальном индексе миролюбия (ГИМ) за 2013 год, обнародованном Институтом экономики и мира, опустившись за год на целых 40 позиций (в 2012 она занимала 71 место из 158 стран).

Как сообщает ZN,UA, об этом говорится в пресс-релизе института.

"За прошлый год позиции Украины, Таджикистана (118 позиция) и России (155) существенно ухудшились", - подчеркнули составители рейтинга.

Как отмечает, в индексе миролюбия Украину обошли даже Беларусь (96 место), Китай (101 место), Казахстан (78 место) и Туркменистан (103 место). Незначительно (на один пункт ниже) расположились Соединенные Штаты – 100-е место.

Евразия и Россия остаются среди наименее миролюбивых регионов мира, уступая только Южной Азии, Среднему Востоку и Северной Африке.

Индекс составлен на основе 23 качественных и количественных показателей, объединенных в три основные группы (чем меньше баллов, тем более мирно оценивается страна по данному критерию): наличие и масштаб конфликтов - внутренних и международных (Украина получила 2,5 балла из 5); уровень стабильности и безопасности внутри государства (3 балла из 5); уровень милитаризации (2,3 балла из 5).

Самой миролюбивой страной мира вновь признана Исландия. В целом же за последние шесть лет было зафиксировано 5-процентное снижение Глобального индекса миролюбия. Самым миролюбивым регионом остается Европа – здесь находятся 13 государств из первой двадцатки. В тройке лидеров, после Исландии, идет Дания, на третьем месте – Новая Зеландия.

В то же время, разоренный войной Афганистан вернулся на последние позиции рейтинга. Кроме того, в Сирии зафиксировано наибольшее снижение индекса миролюбия за всю историю ГИМ.

zn.ua