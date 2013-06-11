Ежедневные пробежки повышают тонус

Терапевт Ольга Марченко советует быть с бегом очень осторожными.

"Начинать внезапно бегать нельзя. Если вы никогда не бегали, а тут решили сразу преодолеть 10-километровый марафон, для организма это будет большим стрессом. Постепенно следует увеличивать дистанцию ​​и скорость бега. Бесспорно, утренний бег тонизирует, но есть люди, в которых биологические часы настроены по-другому и им удобнее бегать вечером ", - объясняет врач.

Терапевт добавляет, что бегать надо не слишком рано и не поздно вечером.

"Помните, в 5 утра организм еще спит. Не переедайте на ночь, ведь бег не даст никакого результата. Понятно, что применять бег как средство для похудения не стоит, ведь, во-первых, только 20-25 минут физических нагрузок мышцы разогреваются, а потом начинает сгорать жир, во-вторых, бег должен быть компонентом целого комплекса мер для похудения. Если у вас цель сбросить несколько килограммов к началу пляжного сезона, то кроме пробежки следует пересмотреть рацион, уменьшить в нем количество углеводов, т.е. потребление хлеба, макарон, сладостей, алкогольных напитков и т.д. значительно сократить, после 18 часов стараться не есть. Тогда будет результат ", - делится рекомендациями терапевт.

Виктор утверждает, что бег ничем не заменишь.

"Бег нужен каждому. Работаешь в сфере услуг, с людьми, компьютером или бумагами - надо разгрузить мозг. Вы просто попробуйте. Вот за границей, там на дорожках для пробежек людно в любое время дня - люди бегают, поэтому и болячек меньше у них. Ведь как много болезней от лишнего веса ", - убеждает стриянин.

"Нет времени или возможности для полноценного бега, выработайте в себе привычку ежедневно сделать маленькую пробежку: с собакой, в магазин или с детьми - подвигайтесь, приведите мышцы в тонус, выбросьте негатив. Совсем скоро вы не сможете жить без пробежки. Только ночью не бегайте, а то у меня соседка бегает в 5 утра, чтобы ее никто не видел. Вместо того, чтобы волноваться о своем организме, который в 5 утра еще спит, она переживает, что о ней подумают люди ", - смеется.

gazeta.ua