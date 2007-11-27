Диета поможет родить мальчика

Ежегодно в миллионы семей приходят маленькие ангелы - мальчики или девочки. Говорят, что мальчиков рождается больше. Бывает, что именно этому мальчику родители не очень рады, потому что хотели бы девочку. А случается наоборот: так ожидают мальчика...

Природа распоряжается по-своему с учетом какой-то непонятной нам целесообразности, а наши стремления с этим не всегда совпадают. Поэтому проблема выбора пола будущего ребенка существовала и существует, и этому издавна пытались помочь. В народе наблюдали, что у спокойных, уравновешенных мамочек, которые всегда радуются жизни, в большенстве рождаются дочки. Если женщина по характеру не постоянна, раздражительная - она имеет больше шансов родить сына.

В последнее время начали исследовать влияние питания, в частности минеральных солей, на формирование пола будущего ребенка. Есть данные, что мужскому организму больше нужен калий, женскому - кальций. Учитывая это, в период перед зачатием женщинам советуют соблюдать определенную диету.

Чтобы родить мальчика, надо есть хорошо подсоленные блюда, не отказываться от консервированных продуктов и дрожжей. Употреблять все сорта мяса и рыбы; только белок яйца; из овощей - картофель; сухие фасоль, горох, чечевицу; грибы; из фруктов - все, нажимая на абрикосы (свежие и сушеные), персики, черешни, чернослив, финики. Пить - чай, фруктовые соки, пиво, вино щелочные минеральные воды.

Не употребляйте: молока и молочных продуктов; креветок, крабов, рыбной икры; мучных изделий, в составе которых есть молоко и яйца; зеленых салатов, фасоли, бобов; сырой капусты, кресс-салата, укропа; грецких орехов, фундука, миндаля, арахиса; какао, молочного шоколада.

Готовясь к рождению девочки, не употребляйте пересоленной еды, но не отказывайтесь от сахара, меда, варения, пряностей, душистых трав. Мясо ешьте ограниченно; рыбу - только свежую и быстрозамороженную; мучные изделия - те, что без соли и дрожжей; яйца без ограничения; овощи: картофеля - немного, баклажаны, свеклу, морковь, огурцы, зелень, бобовые, перец, лук - вволю; фрукты - все, за исключением тех, что отмечены в списке нежелательных продуктов.

Не употребляйте: газированные напитки, консервированные соки, и кока-колу; все виды переделанного мяса и рыбы, например, колбасы, копченая рыба; раки, креветки; сыры всех видов, мороженого; мучных изделий промышленного производства; жареного картофеля; слив, абрикос, черешен, бананов, апельсин, смородины, дынь, соленых сухофруктов; маргарина; дрожжей; соды; маслин.