В Киеве эпидемия ветрянки?

В Киеве ветряной оспой болеют взрослые и дети. Врачи лечат ее одной зеленкой и не признаются, сколько больных в городе

В одном подъезде многоэтажки на Виноградаре четыре семьи заболели ветряной оспой. Среди заболевших есть и взрослые люди – те, кто не болел ветрянкой в детстве, информирует Газета по-киевски .

В детской поликлинике Подольского района ситуацию по заболеваемости этой инфекцией комментировать отказались, сославшись на то, что в этом нет смысла – «ветряная оспа идет на спад». Значит, недавно она шла на подъем, но киевлянам об этом так никто и не сказал? Валентина Винокур из отдела больничных листов этой же поликлиники в довольно жесткой форме посоветовала не нагнетать панику.

И только в Дарницкой районной СЭС признались, что в Киеве действительно регистрируется повышенная заболеваемость этой инфекцией. «На прошлой неделе только официально зарегистрированных «свежих» случаев по району было около 50, и новые еще регистрируются, – рассказала эпидемиолог Елена Фенюк. – Болеют целыми семьями, такая картина сохраняется в целом по городу. Заболеваемость несколько выше по сравнению с прошлым годом, но говорить об эпидемии было бы неправильно».

Начальник отдела эпидемиологического и инфекционного контроля города Надежда Давиденко порекомендовала сделать официальный письменный запрос в горздрав. При этом она адресовала вопрос главному детскому инфекционисту города Альбине Анисимовой, которая, в свою очередь, также не захотела давать никаких комментариев, назвав нынешнюю заболеваемость «обычной и характерной для осеннего сезона». Конкретных цифр никто из них так и не назвал.

Спрашивается, как тут не запаниковать, если врачи не признаются – сколько же на самом деле заболевших? Может, действительно ничего страшного, но зачем тогда отмалчиваться? Неужели это государственная тайна и киевляне не имеют права знать, какие инфекции разгуливают в городе? И еще интересный момент: о гриппе наши медики говорят куда более охотно и призывают прививаться – вакцины-то есть в наличии. Может быть, о ветрянке молчат, потому что прививаться нечем?

По словам заведующей детской поликлиникой Подольского района Надежды Беличук, ветряная оспа – заболевание высокозаразное и защититься от него никак нельзя. «Специфического лечения ветряной оспы нет. В мире существует вакцина от ветряной оспы, но в Киеве ею не пользуются. При нетяжелых формах все высыпания обрабатываются бриллиантовой зеленью или фукорцином. При тяжелых формах назначаются антибактериальные препараты, группа интерферонов, витамины, антигистаминные препараты».

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