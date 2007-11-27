В Киеве эпидемия ветрянки?

10:39, 27 ноября 2007
Страна
14

Болеют целыми семьями

В Киеве ветряной оспой болеют взрослые и дети. Врачи лечат ее одной зеленкой и не признаются, сколько больных в городе

В одном подъезде многоэтажки на Виноградаре четыре семьи заболели ветряной оспой. Среди заболевших есть и взрослые люди – те, кто не болел ветрянкой в детстве, информирует Газета по-киевски .

В детской поликлинике Подольского района ситуацию по заболеваемости этой инфекцией комментировать отказались, сославшись на то, что в этом нет смысла – «ветряная оспа идет на спад». Значит, недавно она шла на подъем, но киевлянам об этом так никто и не сказал? Валентина Винокур из отдела больничных листов этой же поликлиники в довольно жесткой форме посоветовала не нагнетать панику.

И только в Дарницкой районной СЭС признались, что в Киеве действительно регистрируется повышенная заболеваемость этой инфекцией. «На прошлой неделе только официально зарегистрированных «свежих» случаев по району было около 50, и новые еще регистрируются, – рассказала эпидемиолог Елена Фенюк. – Болеют целыми семьями, такая картина сохраняется в целом по городу. Заболеваемость несколько выше по сравнению с прошлым годом, но говорить об эпидемии было бы неправильно».

Начальник отдела эпидемиологического и инфекционного контроля города Надежда Давиденко порекомендовала сделать официальный письменный запрос в горздрав. При этом она адресовала вопрос главному детскому инфекционисту города Альбине Анисимовой, которая, в свою очередь, также не захотела давать никаких комментариев, назвав нынешнюю заболеваемость «обычной и характерной для осеннего сезона». Конкретных цифр никто из них так и не назвал.

Спрашивается, как тут не запаниковать, если врачи не признаются – сколько же на самом деле заболевших? Может, действительно ничего страшного, но зачем тогда отмалчиваться? Неужели это государственная тайна и киевляне не имеют права знать, какие инфекции разгуливают в городе? И еще интересный момент: о гриппе наши медики говорят куда более охотно и призывают прививаться – вакцины-то есть в наличии. Может быть, о ветрянке молчат, потому что прививаться нечем?

По словам заведующей детской поликлиникой Подольского района Надежды Беличук, ветряная оспа – заболевание высокозаразное и защититься от него никак нельзя. «Специфического лечения ветряной оспы нет. В мире существует вакцина от ветряной оспы, но в Киеве ею не пользуются. При нетяжелых формах все высыпания обрабатываются бриллиантовой зеленью или фукорцином. При тяжелых формах назначаются антибактериальные препараты, группа интерферонов, витамины, антигистаминные препараты».

Главред

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter