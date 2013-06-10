В Украине усилят контроль за перевозкой детей

Укртрансинспекция та ГАИ усилят контроль за перевозчиками, которые будут привлекаться этим летом к перевозке организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления.

Соответствующее решение принято на совещании под председательством первого заместителя министра инфраструктуры Украины Константина Ефименко, сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры.

По словам Ефименко, летом к массовым перевозкам детей чаще всего будет привлекаться именно автомобильный транспорт. «По прогнозным показателям Министерства социальной политики, в этом году планируется обеспечить оздоровление и отдых 2 млн 940 тыс. детей школьного возраста. Предусматривается увеличить количество детей для оздоровления в 20 регионах Украины по сравнению с 2012 годом. В 4 регионах будет существенное увеличение – это Волынская, Киевская, Полтавская и Ривненская области. Основной объем перевозок планируется на автомобильном транспорте, что вызывает особую озабоченность и обеспокоенность с нашей стороны», - сказал он.

По его словам, анализ безопасности движения на автомобильном транспорте общего пользования показал, что перевозчики игнорируют законодательные нормы по соблюдению стандартов безопасности перевозок. Это касается режимов труда и отдыха водителей, должного технического и санитарного состояния подвижного состава, согласования с ГАИ схем маршрутов и расписания движения автобусов, обязательного страхования пассажиров от несчастных случаев на транспорте и прочее, констатировал Ефименко.

Также, как отметил первый заместитель председателя Укртрансинспекции Валерий Котяй, среди основных причин ДТП во время летних перевозок: нарушение габаритно-весовых требований грузовыми автомобилями и высокая температура воздуха, что негативно влияют на дорожное полотно, создавая колейность и ямочность, ускоряя тем самым его разрушение; деятельность нелегальных перевозчиков, которые используют практику отправления на нерегулярные маршруты водителей после дневных регулярных рейсов.

Таким образом, по результатам совещания Мининфраструктуры с целью предупреждения аварийности во время летних перевозок рекомендует органам местной власти, Госавтоинспекции и Укртрансинспекции усилить меры по организации безопасной перевозки детей на отдых. В частности, должны постоянно работать соответствующие штабы при участии представителей территориальных управлений Укртрансинспекции, региональных подразделов ГАИ, ГСЧС и служб автодорог в областях.

Все заказчики, среди которых учебные заведения, туристические фирмы, и автоперевозчики должны обязательно выполнять действующие требования автотранспортного законодательства по безопасности перевозок организованных групп детей: не перевозить их ночью, использовать технически исправные автобусы, согласовывать с ГАИ схемы маршрута и расписание движения, сопровождение групп из 30 детей и более медработником, привлечение к перевозкам опытных водителей со стажем не менее 5 лет и прочее.

По словам заместителя начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Владимира Резникова, «в летний период намерены осуществлять в месяц около 2 тысяч сопровождений групп детей».