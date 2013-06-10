На украинском участке Дуная повышается уровень воды

На украинском участке Дуная (Одесская обл.) в последние два дня отмечается незначительное повышение уровня воды на 5-8 см.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На украинском участке Дуная за последние двое суток уровень воды начал расти - возле Рени на 5-8 см и меньше на других гидрологических постах украинского участка Дуная», - сказал Кульбида.

По его словам, максимальный подъем уровня воды на Дунае в Украине ожидается во второй половине третьей декады июня. Согласно прогнозу, рост уровня воды возле Рени составит 1,7-1,9 метра. Кульбида заверил, что катастрофических последствий за разливом Дуная не последует, однако высокого паводка стране все-таки не избежать. В частности, в Рени ожидаются сложности в работе портов и значительная нагрузка на дамбы и другие гидротехнические сооружения. Подъем уровня воды также будет в Измаиле и Вилково.

Напомним, из-за обильных осадков на территории Западной Европы начался разлив рек Эльба, Влатва, Дунай и других. Уровень воды в Дунае непрерывно растет и достигнет максимума 12-13 июня. Стихия атакует и ближайших соседей Украины - Венгрию и Словакию. Уровень Дуная в венгерской столице в воскресенье, 9 июня, достиг критической отметки в 8 метров. Ожидается, что сегодня вода поднимется до 9 метров. Ежесекундно мимо Будапешта проносится 10 тысяч тонн воды. Существенный ущерб наводнение нанесло Германии и Чехии.

7 июня вице-премьер-министр Украины, руководитель Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов власти Александр Вилкул сообщил, что «глобально большой воды в Украине не будет, но есть локальные ситуации, к которым нужно готовиться».

Вилкул сообщил, что «по каскаду Днепра, в том числе по Киеву, основной объем воды, который шел из Беларуси и России, мы уже пропустили. С Дунаем ситуация сложнее. Могут быть локальные проблемы, к ликвидации которых мы готовы».

Он отметил, что штаб наладил взаимодействие с румынской стороной по контролю прохождения паводковой воды из Германии.