На этой неделе на западе страны будет дождить каждый день

На текущей неделе в западных и северных областях Украины сохранится дождливая погода с грозами, в то время как на юге и востоке будет сухо и жарко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Погодные условия на протяжении текущей недели будут постепенно меняться, самые большие изменения будут касаться западных областей, где почти каждый день будут идти небольшие и умеренные дожди», - сказал Кульбида.

При этом, по его словам, в ночь с 10 на 11 июня в Карпатском регионе ожидаются сильные дожди, количество осадков достигнет 40-50 мм, что может стать причиной невысоких дождевых паводков. Однако эти процессы будут локальными и не масштабными.

Что касается температуры воздуха, то по прогнозу Укргидрометцентра на юге, востоке и части центральных областей на этой неделе столбики термометров поднимутся до + 28-30 градусов, в западных областях – до + 20-25 градусов, а на остальной территории – до + 25-30 градусов.