"Большая вода" будет в Украине уже на следующей неделе

Границы Украины «большая вода» из Европы пересечет уже на следующей неделе. Наибольшие проблемы в связи с этим ожидаются в Одесской области, сообщает Украинское радио.

Радио напоминает, что европейское наводнение признано наибольшей бедой столетия в Евросоюзе. Причиной стихии стали мощные ливни в центральной Европе и странах Балтии. Двухмесячная норма дождя там выпала всего за несколько дней. Известно о гибели 15 человек. Под водой оказались трассы, железнодорожные линии, станции метро, улицы европейских городов. Власть Сербии стала готовиться к эвакуации жителей тех районов, которые оказаться затопленными.

Уровень воды в Дунае непрестанно растет, и достигнет максимума 12-13 июня. Стихия атакует и ближайших соседей Украины - Венгрию и Словакию. Уровень Дуная в венгерской столице в воскресенье, 9 июня, достиг критической отметки в 8 метров. Ожидается, что сегодня вода поднимется до 9 метров. Ежесекундно мимо Будапешта мчит по 10 тысяч тонн воды. Границы Украины большая вода пересечет уже на следующей неделе. Наибольшие проблемы в связи с этим ожидаются в Одесской области. Уже сейчас туда стягивают усиленные отряды спасателей.

Источник: http://radioukr.com.ua/ua/4/533422/

Как сообщал УНИАН, 7 июня вице-премьер-министр Украины, руководитель Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов власти Александр Вилкул сообщил, что «глобально большой воды в Украине не будет, но есть локальные ситуации, к которым нужно готовиться».

Вилкул сообщил, что «по каскаду Днепра, в том числе по Киеву, основной объем воды, который шел из Беларуси и России, мы уже пропустили. С Дунаем ситуация сложнее. Могут быть локальные проблемы, к ликвидации которых мы готовы».

Он отметил, что штаб наладил взаимодействие с румынской стороной по контролю прохождения паводковой воды из Германии.

“На Днестре, как и реках Закарпатья, уровень воды в основном спадает. На данный момент в верховье и среднем течении Днестра (уровень воды) ниже на 4 метра опасного уровня”, - отметил Вилкул.

В то же время вице-премьер отметил, что межведомственный штаб готов к подъему воды в Днестре.

Свободный объем Днестровского водохранилища сейчас превышает 220 млн куб. м. Этого хватит для приема паводковых вод в случае ухудшения погодных условий.

Кроме того, Вилкул сообщил, во вторник, 11 июня, состоится выездное заседание Межведомственного штаба в Одесской области в бассейне реки Дунай на наиболее вероятных участках повышения уровня воды.