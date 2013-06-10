МАГАТЭ завершило проверку на Чернобыльской АЭС

Экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила работу по рассмотрению причин, хода ликвидации и радиационных последствий частичного обрушения кровли и стенных конструкций машзала блока №4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), которое произошло 12 февраля 2013 года и предоставила свои рекомендации по предотвращению возможности повреждения строительных конструкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Чернобыльской АЭС, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, эксперты порекомендовали ЧАЭС реализовать ряд организационно-технических мероприятий по усилению контроля строительных конструкций и повышения общепромышленной и радиационной безопасности.

При этом эксперты позитивно оценили действия персонала Чернобыльской АЭС как во время события, так и во время его ликвидации и расследования причин.

«ЧАЭС быстро и профессионально среагировала на событие, своевременно обнародовала информацию о нем и оперативно информировала общественность о ходе дальнейших действий»,- сказано в сообщении.

Однако в пресс-службе подчеркнули, что окончательный официальный отчет по результатам миссии МАГАТЭ будет представлен в начале июля и распространен среди всех заинтересованных организаций.

Как сообщал УНИАН, экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии 3 июня начала работу на Чернобыльской АЭС, цель которой - рассмотрение причин, ход ликвидации и радиационные последствия частичного обрушения кровли и стенных конструкций машинного зала блока №4, которое произошло 12 февраля 2013 года. Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

В конце февраля 2013 года Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года. На Чернобыльской АЭС создана комиссия для расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной разрушений на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС названа снежная перегрузка.