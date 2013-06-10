Чтобы не полнеть, нужно делать "умные" перекусы

Врач-диетолог, к.м.н., руководитель медицинского центра "Риммарита" Римма Мойсенко рассказывает, как избавиться от привычки постоянно перекусывать.

"Перекусывать два-три раза в течение дня между тремя основными приемами пищи надо. Разберемся чем перекусывать без последствий для фигуры. Есть варианты. К примеру, можно заменить калорийные перекусы на "0 калорий". Это питье.

Вода, чай и кофе без сахара и молока не содержат калорий. Можно пользоваться сахарозаменителями, но не часто, и натуральными, например стевией. В молоке калорий мало, поэтому тоже не принципиально.

Принципиально не есть бросовую еду - печенье, сладости, шоколадки, конфеты, сухарики, чипсы, сушки и.т.д. В них много бесполезных калорий. Альтернатива: фрукты 2-3 штуки, ягоды 1-2 стакана, сухофрукты 3-5 штуки. Орехи - от трех грецких или бразильских до 10 штук миндаля или кешью, 30 штук кедровых.

Итак, доза в штуках! Это актуально. Больше не стоит, так как жир, хоть и полезный растительный, но калории те же, что и у вредного. Вечером орехи и семечки не едим. Это сильно полнит".