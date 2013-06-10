На отдых и оздоровление направлено 1,5 млн школьников

С начала июня на оздоровление и отдых направлено почти 1,5 млн. детей школьного возраста. Об этом во время селекторного совещания сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Кампания по оздоровлению и отдыху детей в Украине продолжается уже неделю. За это время в заведения оздоровления заехали 112,5 тыс. детей, в заведения отдыха - 1 млн. 360 тыс. детей школьного возраста. Этот вопрос находится под особым контролем Президента и правительства», – сказала она.

В то же время Королевская подчеркнула то, что несмотря на поручения, которые давались на селекторных совещаниях, в отдельных регионах не проведено уточнение планов обеспечения детей оздоровлением и отдыхом до 70,5% от их общего количества. В частности, по словам Наталии Королевской, это касается Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Полтавской и других областей. Кроме того, в ряде областей непосредственно оздоровлением запланировано обеспечить менее 40% школьников.

Касаясь темы безопасности детей во время оздоровления и отдыха, министр отметила, что многие заведения построены 40-50 лет назад и их состояние оставляет желать лучшего. Поэтому Минсоцполитики инициировало проведение внеочередных проверок детских оздоровительных заведений по линии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местными органами власти.

«Я обратилась к правительству с предложением провести внеплановую проверку заведений отдыха и оздоровления по линии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также дополнительную проверку местными органами власти. В случае выявления нарушений, которые угрожают безопасности и здоровью детей, будет проведена внеочередная государственная аттестация заведения. Отдельно мы предложили внести изменения в существующий Порядок прохождения государственной аттестации, сделав требования безопасности более жесткими», - сказала она.

По словам Королевской, по итогам этих проверок, которые уже провела СЭС, предоставлено 1337 предписаний (распоряжений) о создании условий, которые бы отвечали требованиям санитарных норм, наложены 184 штрафа на должностных лиц и вынесено 40 постановлений о прекращении эксплуатации заведений по всей Украине.