Региональные управления здравоохранения разворовывают средства?

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию неэффективного использования средств должностными лицами Министерства здравоохранения и фактов нарушения законодательства в сфере здравоохранения обратилась к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием взять под личный контроль выполнение многочисленных представлений прокуратуры о нарушениях, допущенных управлениями здравоохранения на местах.

Соответствующее решение было принято на заседании ВСК 6 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Так, согласно полученным Временной следственной комиссией данным, за 2012 год нет ни одного управления здравоохранения при облгосадминистрациях, в действиях которых прокуратура не выявила бы нарушений.

«Рекордсменами по количеству вынесенных прокуратурой представлений стали Волынская, Житомирская, Николаевская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Наихудшая ситуация - в Ривненской области, где прокуратура по фактам нарушений законодательства в сфере здравоохранения вынесла семь представлений», - отметил председатель ВСК, народный депутат из фракции «Батькивщина» Анатолий Дирив.

В частности, по его словам, органы здравоохранения Ривненской области не провели обязательных профилактических прививок среди детей; не обеспечили слуховыми аппаратами половину детей-инвалидов, которые в них крайне нуждаются; не разработали должным образом индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов; а областная программа «Дети Ривненщины» профинансирована лишь на 9,6%, то есть – полностью провалена.

Более того, местное управление здравоохранения Ривненской области должным образом не реагирует на многочисленные нарушения в деятельности медицинских заведений области. Так, в 2012 году было проведено 27 проверок, однако виновные лица за совершенные нарушения к ответственности ни разу не привлекались.

По словам председателя ВСК, такие проблемы являются типичными для всех местных управлений здоровья при облгосадминистрациях. Он отметил, что полностью провалены все государственные программы по здравоохранению, уже стандартными являются ситуации, когда под видом больничных касс в больницах незаконно вводится плата за услуги, когда в одних медзаведениях полностью отсутствуют крайне необходимые препараты, а в других - их избыток.

«Именно поэтому органы прокуратуры должны проверить, в действительности ли выполняют их представления и принимаются ли все необходимы меры для недопущения в дальнейшем подобных ситуаций», - подчеркнул Дирив.

По его словам, если управления здравоохранения лишь имитируют выполнение прокурорских представлений, а в действительности ситуация не улучшается, - единственным выходом из ситуации должно стать отстранение от занимаемых должностей руководства управлений.

Член ВСК, народный депутат от «Батькивщины» Павел Петренко подчеркнул, что при такой ситуации не удивительно, что по состоянию на сегодняшний день органами внутренних дел открыто около 400 уголовных производств о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения.

В частности, по его словам, в декабре 2012 году следственное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве начало уголовное производство по факту растраты средств госбюджета служащими Минздрава и Государственного украинского объединения «Политехмед» на общую сумму более 56 млн. грн. Незаконно растраченные средства были выделены на закупку автомобилей скорой медицинской помощи по программе «Развитие службы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях и г. Киеве». А в конце 2012 года было начато уголовное производство по факту противоправных действий служащих Минздрава во время закупки в 2012 году некачественного лекарственного средства «Креазим», применение которого привело к возникновению побочных реакций и тяжких последствий, сказал депутат.

«Все вышеуказанные факты свидетельствуют об одном – состояние сферы здравоохранения Украины – катастрофическое. Дальше так продолжаться не может. Ведь на кону – жизнь и здоровье украинцев», - сказал Петренко.

Кроме того, член ВСК, народный депутат из фракции «Батькивщина» Татьяна Донец отметила, что в Украине цены на медпрепараты по сравнению со стоимостью аналогичных лекарств в России, Беларуси, Молдове и Болгарии завышены от 20 до 600%. «Таким образом, большинство населения не в состоянии приобрести препараты, от которых, без преувеличения, может зависеть их жизнь», - подчеркнула она.

К тому же, по словам депутата, по такой же необоснованно завышенной цене лекарственные средства закупались Минздравом за средства госбюджета, что привело к значительной растрате бюджетных средств.

Донец отметила необходимость обратиться к ВОЗ с просьбой предоставить референтные цены на лекарственные препараты и в дальнейшем использовать эти показатели при проведении госзакупки медпрепаратов.