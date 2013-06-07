Когда завершат реконструкцию центра паралимпийской подготовки?

На реконструкцию Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в этом году профинансировано 10 млн. грн, что позволит до конца года завершить его реконструкцию, начатую в 2002 году. Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время визита в центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам Королевской, «в 2013 г. для реконструкции Национального центра в государственном бюджете было предусмотрено 10 млн. грн. Эти деньги уже перечислены. То есть мы, со своей стороны, делаем все возможное для решения имеющихся проблем, для обеспечения нормального функционирования, а также дальнейшего развития центра. Также на Западный реабилитационно-спортивный центр во Львове уже направлены предусмотренные бюджетом 17 млн. грн».

Королевская отметила, что созданные в Украине Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов (АР Крым) и Западный реабилитационно-спортивный центр (г. Львов) являются уникальными объектами. По ее словам, за счет Фонда социальной защиты инвалидов их реконструкция суммарно профинансирована более 300 млн. грн.

«Эти центры полностью отвечают международным стандартам и называются одними из лучших в мире по реабилитации людей с особыми потребностями, адаптации их в обществе здоровых людей и подготовке инвалидов к самостоятельной жизни. Деятельность центров является ярким примером эффективного использования средств Фонда социальной защиты инвалидов Украины в сфере реабилитационно-спортивной, социальной и спортивно-оздоровительной реабилитации инвалидов. Это одна из лучших социальных инвестиций», – сказала она.

Министр отметила, что по состоянию на I квартал 2013 года почти 39 тысяч инвалидов с разными видами (в том числе с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата), около 4 тысяч детей с инвалидностью прошли реабилитационно-спортивную, социальную и спортивно-оздоровительную реабилитацию на территории Национального центра в Крыму.

«Мы планируем до конца года завершить реконструкцию Национального центра, начатую еще в 2002 году. Это очень важно, ведь данный Центр параллельно ведет наших паралимпийцев и помогает в реабилитации людей с особыми потребностями», – подытожила Королевская.