Реформы в сфере медицины проходят в заданном направлении - Акимова

Реформы в сфере медицины проходят в стратегически заданном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об это первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова заявила на брифинге на тему: «Итоги региональных посещений учреждений первичной медицинской помощи».

По ее словам, «процесс реформирования идет бесконфликтно, и люди воспринимают реформы».

«По поручению Президента, вместе с вице-премьер-министром Грищенко, министром Богатыревой, мы побывали в более половины регионов Украины – «пилотных» и «непилотных». Мы посмотрели, что делается в действительности, какие есть успехи, вопросы, которые нужно решать. Реформы движутся в том направлении, которое было определено в Программе экономических реформ и в Национальном плане действий. Скорость движения в «пилотах» и «непилотах» разная. Но в целом движение идет в выбранном направлении. Движение в этом направлении поддерживается как представителями медицинского сообщества, так и позитивно воспринимается населением», - утверждает Акимова.

Она сообщила, что в «пилотных» регионах, которые демонстрируют самые высокие темпы реформирования медицины, повышены доступность медпомощи, улучшена оснащенность медучреждений, повышается заработная плата врачей.

«У врачей в «пилотных» регионах зарплаты от 5-7 тысяч в месяц, у медицинских сестер максимальная – до 5 тысяч. Почему работает эта система? Потому что она включает в себя показатели профилактики. Не просто обойти большее количество людей. Медика стимулируют на то, чтобы он занимался ранним выявлением заболеваний и ориентацией пациентов на профилактику», - сказала Акимова.

Она также сообщила, что в ближайшее время планируется заседание Комитета по экономическим реформам, на котором тема здравоохранения «займет достойное место». «Для позитива и для негатива, будет дана характеристика ходу реформ. Мы регулярно ежемесячно мониторим, что происходит в регионах. С самими регионами ведется активная работа по узкой теме, «непилоты» и отстающие «пилотные» регионы будут подтягиваться», - отметила Акимова.

Как сообщал УНИАН, «пилотными» регионами по внедрению реформ в здравоохранении являются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев.

В 2013 году на здравоохранение из государственного бюджета предусмотрено выделить 53 млрд грн по сравнению со 40 млрд грн в 2010 году.