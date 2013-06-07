Куда и кому сообщать о нарушениях в детских лагерях

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко призвал родителей и детей сообщать ему о нарушении в роботе детских оздоровительных учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«С целью предупреждения нарушения прав детей в учреждениях отдыха и оздоровления, избежания опасных ситуаций, обеспечения безопасного и качественного летнего отдыха для детей, Уполномоченный Президента по правам ребенка обращается к родителям и детям сообщать о нарушениях в роботе детских оздоровительных учреждений по телефону 255-78-03 с 9.00 до 18.00, по электронному адресу pravadytyny@apu.gov.ua или на страницу в сети Фейсбук www.facebook.com/up.z.prav.dytyny в любое время», - говорится в сообщении.

К уполномоченному Президента по правам ребенка поступают жалобы от родителей относительно условий пребывания их детей в учреждениях оздоровления и отдыха. Родители жалуются на несоблюдение чистоты и порядка в жилых помещениях учреждений, перенаселение комнат, в которых проживают дети, отсутствие надлежащих бытовых условий.

В частности, реагируя на жалобу, поступившую через социальную сеть Фейсбук относительно условий пребывания детей в центре развития детей и подростков "Смена" в пгт. Клавдиево Бородянского района Киевской области (учредитель Киевская городская государственная администрация), Павленко посетил это учреждение. Были выявлены нарушения правил пожарной безопасности в лагере (запасные пожарные выходы в спальных корпусах были заблокированы), ненадлежащее соблюдение чистоты в комнатах, где проживают дети, количество спальных мест в комнатах превышало допустимую норму.

Уполномоченный обратился к председателю КГГА Александру Попову и в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям с требованием немедленно принять меры по исправлению выявленных нарушений.