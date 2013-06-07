Петрушка поможет пережить жару

По словам врачей, в жару сердцу приходится работать с возросшей нагрузкой для того, чтобы обеспечивать все органы и ткани достаточным количеством кислорода и питательных веществ. Так что этому органу летом нужна поддержка, пишут иностранные СМИ.

Жаркое лето для сердца, которое работает постоянно, - непростой период. На летний сезон приходится много гипертонических кризисов, приступов стенокардии, инфарктов и инсультов.

Прежде всего медики советуют не переедать, так как избыток пищи увеличивает нагрузку на сердце, увеличивая процесс переваривания. Необходимо придерживаться щадящего режима питания и вставать из-за стола с легким чувством голода. Также необходимо больше пить чистой воды (не менее 2 л. в день) для снижения сгущения крови.

Для нормального сердцебиения необходимые калий и магний. Пополнить запасы этих важных микроэлементов помогают абрикосы, персики, дыни, картофель, фасоль, изюм, курага..

Чтобы избежать сосудистых спазмов медики рекомендуют употреблять больше зелени, особенно петрушку и сельдерей.

Невероятно полезные летом свежие помидоры и томатный сок - в них очень много веществ, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Особенно полезны помидоры при гипертонической болезни, сердечной недостаточности, снижении тонуса.