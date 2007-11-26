Указ Президента о борьбе с распространением СПИДа и туберкулеза не выполняется

Национальный совет по вопросам здравоохранения при Президенте Украины обеспокоен невыполнением указа главы государства о борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, СПИДа и туберкулеза.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня на заседании Национального совета по вопросам здравоохранения.

В частности, не создана предусмотренная указом всеукраинская клиника для детей, больных ВИЧ/СПИД, и референт-лаборатория при Украинском центре профилактики и борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения.

В связи с этим Нацсовет решил обратиться к главе государства Виктору ЮЩЕНКО по поводу неэффективной работы исполнительной власти в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу, в частности, консультативно-совещательного органа при Кабинете министров – Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу (образован в июле 2007 года).

На заседании члены Национального совета обсудили проблемы создания стационарных отделений в центрах профилактики и борьбы со СПИДом и кадрового обеспечения кабинетов анонимного обследования на ВИЧ в районных центрах.

Еще одной темой совещания стали причины отклонения украинской заявки на финансирование борьбы с эпидемией туберкулеза со стороны Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и дальнейшие действия по решению этой ситуации.

Отдельно была рассмотрена проблема государственных закупок антиретровирусных препаратов, обеспечения больных ВИЧ/СПИД медицинскими препаратами.

Заседание коллегии Нацсовета по вопросам здравоохранения состоялось под председательством Николая ПОЛИЩУКА в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.