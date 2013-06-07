Как укрепить слоящиеся ногти

Крепкие здоровые ногти – мечта каждой девушки. К сожалению, далеко не всех из нас природа наградила таковыми от рождения. Кому-то приходится довольствоваться «маникюром» пианистки, потому что сотворить что-либо другое из хрупких и вечно слоящихся ногтей попросту невозможно. Однако есть и хорошие новости: укрепить ногтевую пластину вполне возможно, если вовремя разобраться в причинах ее несоверешенства.

Почему слоятся ногти?

Вы стараетесь правильно питаться, ведете здоровый образ жизни и не перестаете экспериментировать с народными средствами по укреплению ногтей, а они продолжают предательски ломаться и слоиться, и подводят вас в самый ответственный момент? Проблема, скорее всего, кроется внутри вашего организма. Из-за недостатка необходимых витаминов и полезных микроэлементов ногти слоятся, крошатся и выглядят самым непрезентабельным образом. К сожалению, наращивание ногтей – не самый лучший выход. Под слоем искусственного геля ваши собственные ногтевые пластины не дышат и постепенно еще более истончаются. Так что, когда вы рано или поздно снимите накладные коготки, вашим собственным придется совсем несладко.

Укрепляем позиции: Чего не хватает вашему организму?

Кератин

Основа основ и один из наиболее важных для здоровья и крепости ногтей материал – белок кератин, для формирования которого необходимы серные аминокислоты метионин и цистин.

Слоящиеся ногти и ломкие секущиеся волосы говорят о недостатке кератина в организме. Чтобы исправить ситуацию, начните с препаратов, в состав которых входят витамины и аминокислоты. Витамин В5

Необходим для нормального кровоснабжения ногтей. Если на ногтях появились поперечные бороздки, пришло время восполнить запасы этого витамина в организме. Он содержится в следующих продуктах: пивные дрожжи, цельное зерно, пшеничные отруби и арахис.

Витамин В6

В комбинации с цинком не только препятствует появлению перхоти и выпадению волос, но и укрепляет ногти. Содержится в чечевице, авокадо, бананах и картофеле.

Витамин В8

Нехватка этого витамина в организме приводит к выпадению волос и ломкости ногтей. Чтобы избежать этих проблем, добавляйте в свой рацион кунжутное масло, бобы и чечевицу, изюм.

Витамин РР

Отвечает за здоровый цвет ногтевой пластины. При нехватке витамина РР ногти становятся матовыми, приобретают серовато-желтый оттенок. Чтобы восполнить его запасы в организме, добавляйте в пищу яйца, сыр, бобы и рис.

Цинк

Отвечает за крепость и здоровье ногтей и волос. Если на ногтях появился грибок или белые точки, вашему организму явно не хватает этого вещества. Цинк содержится в креветках, индейке и орехах.

Витамин Е

Настоящий «витамин красоты» - витамин Е отвечает за эластичность ногтей, кожи и волос. Упругие ногти, которые не слоятся и не ломаются через день – во многом заслуга витамина Е, получить который можно, употребляя в пищу красную рыбу и оливковое масло. Заправляйте салаты оливковым маслом холодного отжима, употребляйте рыбу хотя бы два раза в неделю, и состояние ваших ногтей заметно улучшится.

Сера

Сера важна не только для здоровья ногтей и волос, но и для крепкого иммунитета. Хотите, чтобы ваши ногти были ровными, крепкими и красивыми, употребляйте не менее 1 г серы в день. Для этого вам необходимо включить в свой рацион красное мясо, сардины, горох, печень, лук и чеснок. Получить суточную норму серы можно, употребив в пищу хотя бы 100 г сардин (1050 мг серы), гороха (1050 мг) или яиц (1050 мг).

Кальций

Кальций отвечает за крепость ногтей и костных тканей. Основные источники кальция - молочные продукты и бобовые. Суточная норма кальция для взрослого человека составляет 800 мг. Для сравнения: в 100 г сыра Пармезан содержится 1300 мг кальция, в 100 г творога – 200 мг, в 100 г фасоли – 200 мг, 1 стакан молока – 200 мг. То есть, если вы хотите обеспечить свой организм необходимым количеством кальция, ваш дневной рацион должен включать 150-100 г творога, 1 стакан молока, небольшое количество сыра или порцию бобовых.

Помимо изменения рациона, задумайтесь о том, какие ваши привычки в повседневной жизни вредят здоровью и крепости ногтей, и постарайтесь от них избавиться.

6 шагов к здоровым ногтям

1. Откажитесь от использования средств для снятия лака на основе ацетона.

2. Мойте посуду и пользуйтесь средствами бытовой химии, предварительно надев перчатки.

3. Замените металлическую пилочку для ногтей стеклянной.

4. Не подпиливайте ногти после водных процедур, дайте им обсохнуть в течение получаса.

5. Хотя бы раз в день пользуйтесь питательным кремом для рук и ногтей.

6. Два раза в год принимайте специальные препараты для укрепления волос и ногтей, в которых содержатся все необходимые витамины.

Ухоженные красивые руки – визитная карточка каждой женщины. Надеемся, что наши рекомендации раз и навсегда помогут забыть о проблеме слоения ногтей!

sunny7.ua