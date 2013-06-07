Пестициды в садовых удобрениях приводят к развитию диабета

Использование определённых хлорированных пестицидов увеличивает риск развития диабета второго типа, и чем больше воздействие химикатов, тем выше риск. Эпидемиологи Национального института экологического здоровья /Северная Каролина, США/ изучили свойства более 31 тыс. пестицидов, которые обычно входят в состав сельскохозяйственных садовых удобрений. Спустя пять лет исследования у более чем тысячи человек, которые применяли их в домашних или профессиональных целях, был обнаружен диабет. Среди 50 видов пестицидов семь самым активным образом влияли на заболевание: альдрин, хлордан, гептахлор, дихлофос, триклорфон, алахлор и цианазин.

Самая сильная связь между химикалиями и диабетом была замечена среди людей с ожирением - предполагается, что люди с большим количеством жировой ткани в теле могут хранить больше пестицидов в их организмах. Также некоторые из рассмотренных пестицидов найдены в небольшом числе продовольственных продуктов. Эксперты говорят, что вредные вещества проникают через нос, глаза или рот в органы, накапливаются в тканях и в дальнейшем приводят к нарушениям иммунной и сердечно-сосудистой систем.