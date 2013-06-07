Напиток для продления молодости

Ценнейшим средством для продления молодости является белая шелуха с головок чеснока. Из нее готовится напиток, который следует принимать ежемесячно, пишут иностранные СМИ.

Чесночный напиток очень прост в приготовлении: надо взять горсть белой шелухи и залить ее стаканом кипятка. Делать это надо через 3 минуты после того, как закипит чайник с водой. Затем ждем, пока напиток полностью остынет — это примерно 6-8 часов. Ни в коем случае нельзя пить горячий или даже слегка теплый напиток!

В течение дня надо выпить 4 стакана этого молодильного средства. Так как напиток долго остывает, можно накануне вечером приготовить сразу всю дневную норму.

Мужчины должны пить напиток из белой чесночной шелухи с 10 по 20 число каждого месяца, а женщины — с 20 по 30 число.