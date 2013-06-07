Американские ученые пришли к выводу, что сон не только делает человека отдохнувшим, но и служит одним из основных аккумуляторов мозговой активности. Такие выводы содержатся в статье ученого медицинской школы Университета Пенсильвании Дэвида Дингеса, опубликованной на сайте "Asiaone".

"Пренебрегать сном крайне опасно, ведь мозг невыспавшегося может отключиться в любую минуту, при этом человек будет выглядеть весьма бодрым", - предупредил ученый. "Представьте, - продолжил Дингес, - вы сидите в комнате с включенным светом и смотрите спокойно фильм, вдруг свет и телевизор выключаются - тем самым, вы оказываетесь в кромешной тьме, а перед глазами проплывают "остаточные видения". То же самое происходит с невыспавшимся человеком - на мгновение мозг может перейти в состояние сна, при этом человек продолжит автоматически двигаться, заниматься текущим делом и даже видеть картинку, но только полученную несколько секунд назад, а не реальную".

Основанием для таких выводов стали результаты эксперимента, проведенные с 24 взрослыми людьми. Сначала участникам опыта было предложено хорошенько выспаться и поделиться своими впечатлениями о собственном состоянии. При этом ученые провели ряд тестов на внимание, память и прочие возможности бодрого организма. Затем молодым людям дали задание: не ложиться спать и, даже, не дремать на протяжении одной ночи. После также был проведен ряд исследований. Результаты показали, что подобный недосып не так страшен для организма, человек даже выглядит весьма свежим и активным. Но! Его жизни может грозить смертельная опасность, так как мозг у невыспавшегося человека начинает работать, как лампочка от подсевшей электрической батарейки, то есть просто напросто начинает выключаться. Таким образом, констатируют ученые, спать нужно не только для здорового цвета лица, хорошей работоспособности, но и для того, чтобы, скажем, собственный мозг не сыграл злую шутку где-нибудь на скоростной трассе или же крутых ступеньках, приняв самостоятельное решение вздремнуть.

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