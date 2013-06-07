Как восстановиться после инсульта

Множество людей в мире страдают от инсультов, причем, следует отметить, что с каждым годом средний возраст людей, перенесших инсульт, снижается.

Тот факт, что заболевание молодеет с каждым годом не может не волновать ученых всего мира. Ученые нашли новый способ, который должен помочь людям быстрее восстанавливаться после инсультов.

Оказывается, что музыка – это не только универсальное средство для улучшения настроения, но и отличный помощник в период восстановления памяти и внимания, нарушенных в результате болезни. Ученые из Хельсинкского университета провели интересные исследования, в которых приняло участие шестьдесят человек, которые не так давно перенесли инсульт. Все больные страдали нарушениями мозговых функций, которые отвечают за концентрацию внимания и память, а также нарушениями движения.

Всех участников эксперимента разделили на три группы. Первой группе было предложено ежедневно в течение нескольких часов слушать любимую музыку.

Участники эксперимента, вошедшие во вторую группу, должны были прослушивать каждый день аудио-книги, а остальные же не слушали ничего. Параллельно все участники эксперимента получали стандартную терапию инсульта.

В итоге, выяснилось, что люди, которые слушали любимую музыку, восстанавливались быстрее. Так, например, по истечению трех месяцев после инсульта, их память, ориентированная на запоминание слов (вербальная память), улучшилась на целых 60%. У пациентов вынужденных слушать аудио-книги этот показатель улучшился на 18%, а у контрольно группы на 29%.

Финские ученые полагают, что музыкальная терапия должна дополнять существующие на сегодняшний день методы реабилитации больных. Так как эта методика очень доступна и дешева, она может применяться раньше всех других методов лечения.