Если вы страдаете кожными заболеваниями, место отдыха выбирайте осторожно

Если вы страдаете кожными заболеваниями, то при выборе места отдыха следует придерживаться некоторых ограничений.

Вам противопоказан отдых в странах с жарким климатом, особенно в тот период, когда наблюдается повышенная солнечная активность. Если же вы страдаете от угрей, то вам следует предварительно получить консультацию дерматолога по поводу причины, вызвавшей их появление. И только после этого, не имея противопоказаний, можно начинать принимать солнечные ванны.

Всем отдыхающим, а страдающим кожными заболеваниями в особенности, следует принимать солнечные ванны в утренние часы, с девяти до одиннадцати часов, или же делать это после семнадцати часов. Не стоит просто лежать на солнце, желая, чтобы тело стало бронзовым, использование солнезащитных средств просто необходимо.

Все же лучше при кожных болезнях сделать выбор в пользу недолгих туристических поездок, которые включают в себя несколько мест с разными климатическими условиями. Это могут быть автобусные экскурсии по европейским странам.

Такая щадящая смена обстановки оказывает благотворное влияние на больных со многими кожными заболеваниями.

Если же вы все-таки посещаете пляж, то перед этим следует ополоснуться под душем, насухо вытереть тело и нанести на него солнцезащитный крем. После купания в морской воде необходимо ополоснуть тело пресной водой или же хотя бы обтереть его полотенцем, это поможет очистить кожу от морской соли.

После этого следует нанести на кожу все тот же крем.

Олеся Донченко,

семейный врач