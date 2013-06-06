Детские заведения отдыха проверят внепланово

По инициативе Министерства социальной политики по всей Украине проводятся внеплановые проверки заведений отдыха и оздоровления детей.

Об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская во время поездки в АР Крым, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Я обратилась к правительству с предложением провести внеплановую проверку заведений отдыха и оздоровления по линии Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также дополнительную проверку местными органами власти. В случае выявления нарушений, которые угрожают безопасности и здоровью детей, будет проведена внеочередная государственная аттестация учреждений», - сказала она.

Кроме того, по словам Королевской, Минсоцполитики выступило с инициативой внести изменения в постановление Кабинета министров от 28 апреля 2009 № 426 «Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха и присвоения им соответствующих категорий».

«Мы предлагаем усилить требования к безопасности детей во время оздоровления и отдыха и закрепить их в Порядке проведения государственной аттестации. Родители должны быть уверены в безопасности лагерей и санаториев, куда отправляют своих детей», - сказала она.

Министр сообщила, что поручила в этом году завершить государственную аттестацию детских заведений оздоровления и отдыха всех форм собственности, а также своевременно предоставить соответствующие документы для внесения в Государственный реестр детских заведений оздоровления и отдыха. Именно этим вопросам, по словам Королевской, будет посвящено отдельное селекторное совещание, которое состоится в пятницу, 7 июня.

По прогнозным показателям, в 2013 году планируется охватить оздоровлением и отдыхом более 3 млн. детей школьного возраста (74,3%). Из них: оздоровлением - 1 млн 289 тыс. 140 детей; отдыхом - 1 млн 776 тыс. 635 детей.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в санатории «Юность» (пгт Симеиз) в результате обрушения балкона третьего этажа две девочки - жительницы Львова - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу. Одна из них от полученных травм умерла. Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен еще в 1906 году.

По факту обрушения части балкона начато уголовное производство.