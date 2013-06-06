Акимова расскажет о первичной медицинской помощи

Завтра брифинг в АП

В пятницу, 7 июня, в 12:00 состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой на тему: «Итоги региональных посещений заведений первичной медицинской помощи». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Брифинг состоится в пресс-центре АПУ (ул. Банковая, 11). Аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: +380 (44) 255-65-51, 255-78-13.

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