Акимова расскажет о первичной медицинской помощи
14:37, 06 июня 2013Страна
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Завтра брифинг в АП
В пятницу, 7 июня, в 12:00 состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой на тему: «Итоги региональных посещений заведений первичной медицинской помощи».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Брифинг состоится в пресс-центре АПУ (ул. Банковая, 11).
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