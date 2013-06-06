В средней полосе вечерние атаки комаров неизбежны, особенно, если вы собрались на природу, а тем более - к воде. И вроде бы, вы попшикались уже всем, чем можно, а они все равно кусают и на следующий день вы с ужасом предчувствуете волдыри и зуд.

Дерматологи помогут избавиться от неприятных последствий комариных атак и расскажут, чем мазать укусы комаров. Это простые народные средства, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

- Очистите область укуса спиртом, спиртовыми салфетками или простой водой с мылом.

- Сильный щелочной раствор хорошо снимет зуд: смешайте соду с теплой водой (одна столовая ложка на пол-литра воды) и осторожно нанесите на укус чистыми руками или ватным диском. Через несколько минут смойте теплой водой.

- Яблочный уксус также облегчит ваше состояние: смочите ватный тампон в яблочном уксусе и приложите к комариным укусам на несколько минут.

- Можно также сделать пасту из яблочного уксуса. Для этого смешайте его с кукурузной мукой до образования густой консистенции и нанесите на пораженные участки. Оставьте до высыхания, потом смойте теплой водой.

- Приложите к укусам лед примерно на 20 минут.

- Измельчите таблетку аспирина и смешайте с водой до консистенции пасты. Натрите укус. Не используйте этот метод, если вы страдаете аллергией на аспирин.

- Масло лаванды, чайного дерева или алоэ вера хорошо снимают зуд. Маслом нужно хорошо натереть пораженный участок, не смывать.

- Нанесите немного зубной пасты на область укуса, в идеале это должна быть паста с экстрактом мяты, ментола или эвкалипта. Ароматизирующие вещества успокоят кожу и снимут зуд. Смойте теплой водой после полного высыхания.

- Смажьте укус мазью от солнечных ожогов (например, Пантенолом). Принцип действия тот же - успокаение кожи и снятия воспаления, при этом пройдет и зуд.

- Если вы остро реагируете на комариные укусы, запаситесь антигистаминным кремом или лосьоном. Особенно эффективными являются мази, содержащие комбинацию антигистаминов, болеутоляющих и кортикостероидов, поскольку это облегчает и боль, и зуд.

Ни в коем случае не чешите пораженный участок! Этим вы не только усугубите зуд, но также можете занести инфекцию.

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