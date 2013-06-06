Ягодная диета оздоровит организм

Лето - пора ягод и фруктов, поэтому эти свежие и вкусные плоды стоит есть в неограниченных количествах. Что, по сути, и предлагает ягодная диета, с помощью которой ты не только похудеешь на пару килограммов за несколько недель, но и оздоровишь организм, а также получишь хорошую дозу витаминов и микроэлементов.

Соблюдать ягодную диету просто - ведь она вкусная и сытная. А еще всего за пару недель у тебя улучшится состояние кожи - она станет свежее и чище. Что же, попробуем?

Мы предлагаем тебе примерный рацион ягодной диеты на день. Соблюдать подобный режим питания желательно около двух недель. Можешь вносить коррективы в пользу твоих любимых ягод - так диета не наскучит.

Завтрак:

Порция нежирного творога, столовая ложка нежирной сметаны или кефира

300 г ягод

Травяной чай

Ланч:

250 г ягод

Обед:

Порция овощного супа или салат из свежих овощей (с максимальным количеством зелени: укропа, петрушки, кинзы, кресс-салата и рукколы)

200 гр отварного мяса птицы или рыбы, вегетарианки могут съесть 200 г нежирного творога

Перекус:

300 гр ягод или большая морковка

Стакан нежирного кефира

Ужин:

Порция фруктово-ягодного салата, заправленная свежевыжатым фрешем или нежирным кефиром

Можешь побаловать себя 30 г ореховой смеси.

Советы по ягодной диете:

Пей как минимум полтора литра воды в день.

Пей травяной или зеленый чай, можешь добавить лимон и имбирь.

Не бойся абрикосов и бананов - в них много калия, что позитивно влияет на работу сердца.

Занимайся спортом.

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