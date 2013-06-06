Ягодная диета оздоровит организм
...и сделает стройнее
Лето - пора ягод и фруктов, поэтому эти свежие и вкусные плоды стоит есть в неограниченных количествах. Что, по сути, и предлагает ягодная диета, с помощью которой ты не только похудеешь на пару килограммов за несколько недель, но и оздоровишь организм, а также получишь хорошую дозу витаминов и микроэлементов.
Соблюдать ягодную диету просто - ведь она вкусная и сытная. А еще всего за пару недель у тебя улучшится состояние кожи - она станет свежее и чище. Что же, попробуем?
Мы предлагаем тебе примерный рацион ягодной диеты на день. Соблюдать подобный режим питания желательно около двух недель. Можешь вносить коррективы в пользу твоих любимых ягод - так диета не наскучит.
Завтрак:
Порция нежирного творога, столовая ложка нежирной сметаны или кефира
300 г ягод
Травяной чай
Ланч:
250 г ягод
Обед:
Порция овощного супа или салат из свежих овощей (с максимальным количеством зелени: укропа, петрушки, кинзы, кресс-салата и рукколы)
200 гр отварного мяса птицы или рыбы, вегетарианки могут съесть 200 г нежирного творога
Перекус:
300 гр ягод или большая морковка
Стакан нежирного кефира
Ужин:
Порция фруктово-ягодного салата, заправленная свежевыжатым фрешем или нежирным кефиром
Можешь побаловать себя 30 г ореховой смеси.
Советы по ягодной диете:
Пей как минимум полтора литра воды в день.
Пей травяной или зеленый чай, можешь добавить лимон и имбирь.
Не бойся абрикосов и бананов - в них много калия, что позитивно влияет на работу сердца.
Занимайся спортом.