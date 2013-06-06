Как лечить демодекоз - покраснения на лице

Демодекоз, или наличие кожного клеща, часто мучает людей весной. Болезнь развивается из-за ослабления защитных сил организма. Обычно она поражает кожу лица - щеки, лоб, нос, подбородок, иногда даже края век.

- Полгода назад меня обсыпало. Мелкие розовые угри покрыли все лицо. Кожа покраснела, начала шелушиться, чесаться. В больнице поставили диагноз демодекоз. Как объяснили, это заболевание вызвал кожный клещ. Как вывести его, не знаю, - говорит 34-летняя Галина Крохтяк.

- Клещ очень маленький, живет на коже почти у каждого из нас. Особенно, если у человека жирная кожа, - рассказывает львовский врач-дерматолог Виктория Галий. - Его можно найти на участках, где больше всего развиты сальные железы - между бровями, вокруг рта и носа, иногда даже на веках. При правильном питании и уходе за лицом паразит спит. Разбудить его могут различные факторы: питаются в фаст-фудах, а то и просто нерегулярно. Как следствие - появляются проблемы с желудком и кишечником. Это сразу сказывается на состоянии кожи.

Косметика, по словам врача, также может стать причиной высыпаний. И необязательно - некачественная или с просроченным сроком хранения.

- Однажды ко мне обратилась 31-летняя женщина с сильным высыпанием на лице. Оказалось, она каждое утро наносила слой макияжа. Ходила так целый день. С работы приходила уставшая и ленилась смыть косметику. Потому и активизировался клещ.

Демодекоз обостряется весной и летом. Особенно часто заболевание беспокоит женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Лечение демодекоза - всегда комплексное. Больным назначают средства для повышения иммунитета и нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, препараты против паразитов.

- Главное - не забывать о диете, ограничить потребление жирной, жареной и острой пищи, мучных изделий, соусов, кетчупов и майонезов, - объясняет Галий. - Ненадолго придется отказаться от копченостей, сладостей и обязательно - от алкоголя, кофе и горячего чая. Нельзя ходить в сауну и принимать горячую ванну. Также нужно помнить, что демодекоз может передаваться через бытовые предметы. Поэтому следует соблюдать правила индивидуальной гигиены.

Для лечения демодекоза назначают кремы, мази для втирания в кожу, особенно на ночь.

- Известно, что клещ активизируется именно в это время суток.

gazeta.ua