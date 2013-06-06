Большая вода из Европы может затопить Украину уже через 10 дней

Жители самых подтопляемых городов и сел Украины уже начали готовиться к большой воде. Дней через 10–20 в Украину может прийти большая вода из Европы.

«По нашим прогнозам, в зоне риска населенные пункты на юге Одесской области, — говорит Вестям начальник отдела гидропрогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко. — Мы ожидаем, что уже к концу июня можем почувствовать последствия наводнения в Европе: Дунай выйдет из берегов — и уровень воды достигнет критических отметок».

В главке МЧС Одесской области мониторят ситуацию и готовы откачивать воду и эвакуировать людей.

«У нас почти все районы в зоне риска — каждый год кого-то затапливает, — говорят в пресс-службе ГУ МЧС Закарпатской области. — Вот в 2008 году от наводнения спасали Раховский район, а в 2012-м — Мукачевский. Спрогнозировать поднятие воды в этом году сложно, но мы постоянно наготове».

«Резиновые сапоги у нас всегда наготове, почти у каждой семьи есть лодки. Мы привычные, — говорит жительница поселка Вилково Одесской области Елена Смирнова. — Летние паводки нам не так страшны — вода быстро уходит по каналам. Только жалко потерять урожай. Уже сейчас делаем насыпи возле участков, где это возможно, а вот соседи роют канавки от грядок, чтобы сразу вода уходила». Вилковчанин Николай готовит провизию для своей старенькой мамы: «Ей будет сложно часто ходить за продуктами. Нужно закупить ей макароны, закрутку, мясо».

В селе Матросская Измаильского района планируют вывозить детей к родственникам. «Предупреждали, что наше село затопит весной, но все прошло хорошо, может и на этот раз ошибутся, — надеется местная жительница Юлия. — Мы хотим уже отправить детей к крестной в Одессу. А муж купил новый насос — старый сломался, когда из подвала откачивали воду. У нас погреба частенько топит, консервацию храним под кроватями».

Больше паникуют жители Львовской области. Пять лет назад Прикарпатье пострадало от потопа, и теперь здесь с ужасом ждут большой воды. «Если Европу затопило, то и нас скоро ждет беда. У нас весной всегда наготове надувные лодки, кирзачи и консервы — на случай, если придется спасаться на чердаках», — рассказала нам жительница села Горское Николаевского района Оксана Струк. «Весной нас пронесло, а сейчас может залить. Дожди идут каждый день, клубника в этом году плохая из-за такой погоды. Но самое страшное — если реки выйдут из берегов. Приготовили полторы сотни мешков и пару грузовиков песка. Хотя такой «артиллерией» потоп не остановить», — говорит Игорь Ковальчук.