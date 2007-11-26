В Украине упорядочат оборот офтальмологической продукции

Кабинет министров Украины распоряжением № 1032-р от 21 ноября 2007 года утвердил план мер по упорядочению оборота офтальмологической продукции.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, правительство поручило Минздраву, Госпотребстандарту, ГНАУ, Гостаможне, МВД, Минпромполитики, СБУ и Министерству образования и науки при участии общественных организаций в декабре 2007 года создать постоянно действующий Межведомственный совет по вопросам выполнения плана мер по упорядочению оборота офтальмологической продукции.

Кроме того, Минздраву, Минэкономики, Госпотребстандарту и Минтруда должны до января 2008 года изучить вопрос относительно установления отдельного порядка осуществления торговли офтальмологической продукцией и внести соответствующие предложения Кабинету министров.

Правительство обязало МВД, Госпотребстандарт, ГНА, СБУ и Минздрав активизировать работу по предотвращению поступления на оптовый рынок и реализации контрафактной офтальмологической продукции, выявлению и ликвидацию ее нелегального производства.

Кроме того, планируется, что Минпромполитики, Минздрав, Минтруда и Минэкономики до февраля 2008 года подготовят согласованные предложения относительно разработки государственной программы развития отечественной оптической отрасли.