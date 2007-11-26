В Днепропетровской области на свадьбе отравились 15 человек
15:10, 26 ноября 2007Страна
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Все пострадавшие госпитализированы
Вчера во время празднования свадьбы в кафе райцентра Межевая Днепропетровской области 15 человек отравились пищевыми продуктами.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды главного управления МЧС в области.
Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время 9 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, 6 – в легком. Районной санэпидемстанцией отобраны пробы продуктов питания со свадьбы для проведения лабораторного анализа.
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