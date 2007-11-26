В Днепропетровской области на свадьбе отравились 15 человек

Вчера во время празднования свадьбы в кафе райцентра Межевая Днепропетровской области 15 человек отравились пищевыми продуктами.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды главного управления МЧС в области.

Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время 9 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, 6 – в легком. Районной санэпидемстанцией отобраны пробы продуктов питания со свадьбы для проведения лабораторного анализа.