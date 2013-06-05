Для реформы первичного звена медицины необходимо 1 млрд грн

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва подчеркивает необходимость привлечения 1 млрд грн в этом году для обеспечения реформы первичного звена медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время парламентских слушаний на тему: “Современное состояние, пути и перспективы реформы в сфере здравоохранения Украины”.

Министр обратилась к народным депутатам с просьбой принять законы, которые будут содействовать развитию экономики и получению средств для реформирования медицины в Украине.

Богатырёва сообщила, что до конца 2013 года планируется создать 548 центров первичной медико-санитарной помощи.

По ее словам, в 2011-2012 годах в 4 регионах, где реализуются пилотные проекты реформирования медицины - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве, - почти полностью создана сеть учреждений первичной медицины.

Как сказала министр, там, где заработали новые, должным образом оснащенные и обеспеченные кадрами амбулатории, наблюдается увеличение обращений с профилактическим осмотром на 17% и уменьшение вызовов экстренной медицинской помощи на 15%”. Она считает, что реформы в этом направлении необходимо продолжать.

В начале выступления Богатырёва предложила участникам парламентских слушаний почтить минутой молчания медиков скорой медицинской помощи из Феодосии и Запорожья, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей.