95% украинцев не удовлетворены уровнем медицинских услуг

Социологические исследования показывают, что почти 95% население не удовлетворены уровнем медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в ходе Парламентских слушаний «Современное состояние, пути и перспективы реформы здравоохранения в Украине».

"Система Семашко, которая осталась нам в наследство от Советского Союза, при всех ее плюсах, в нынешних экономических условиях - нежизнеспособная. Сегодня ни одна, даже самая богатая страна мира не в состоянии обеспечить 100-процентное бюджетное финансирование потребностей населения в медицинской помощи", - сказала Бахтеева.

Она подчеркнула, что "без внедрения новых принципов управления и финансирования здравоохранения, без модернизации и надлежащего кадрового обеспечения ее учреждений, без повышения роли профилактики, обеспечения ранней диагностики и диспансеризации, в Украине нельзя будет преодолеть глубочайший демографический кризис".

По словам Бахтеевой, за последние 15 лет Украина потеряла 7 млн. своих граждан. "Эти человеческие потери можно сравнить с населением таких стран, как Дания, Грузия, Финляндия, Норвегия. Продолжительность жизни украинцев на 10-12 лет меньше, чем у жителей Европейских стран. При этом в 1960-ом году наша страна занимала за этим показателем седьмое место в мире. Сегодня мы на 150 месте из 223 стран мира. Ситуация осложняется тем, что часть населения ведет нездоровый образ жизни - нерациональное питание, алкоголизм, курение, наркомания – все это крайне негативно влияет на общее состояние здоровья людей", - отметила Бахтеева.