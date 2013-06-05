Сегодня 12 млн. наших граждан страдает гипертонией, свыше 9 млн. - ишемической болезнью сердца, 1 млн. - имеют онкопатологию. Это 60 процентов взрослого населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в ходе Парламентских слушаний «Современное состояние, пути и перспективы реформы здравоохранения в Украине».

По ее словам, частота инсультов в Украине в 12 раз выше, чем в Европе.

"Суммарно заболевание сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания определяют свыше 80 процентов смертности населения Украины. Потому государственная политика в здравоохранении должна быть направлена на преодоление факторов риска этих заболеваний.В рейтинге состояния здоровья граждан стран мира, проведенном недавно агентством Блумберг - Украина заняла 99-ое место из 145-ти стран мира", - сказал Бахтеева.