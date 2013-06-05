Семьям опекунов усилят материальную поддержку

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 244-VІІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления материальной поддержки семей, в которых воспитываются дети, над которыми установлена опека или попечительство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты прав и интересов детей, над которыми устанавливается опека или попечительство, и усилении материальной поддержки семей, в которых воспитываются такие дети.

Согласно закону, в статье 2 Закона “О государственной помощи семьям с детьми” и статье 1 Закона “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” в определении термина “среднемесячный совокупный доход семьи” отмечается, что это вычисленный в среднем за месяц доход всех членов семьи из всех источников поступлений, кроме помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая назначается лицам, назначенным в установленном законом порядке опекунами или попечителями детей, лишенных родительской опеки, на протяжении шести месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помощи.