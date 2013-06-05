Это не только сочная, вкусная и ароматная ягода, но еще и замечательное лечебное средство.

Первая ягода, которая появляется весной на нашем столе - это клубника. Яркая, вкусная и ароматная ягода после длительного зимне-весеннего периода со скудным рационом является поистине незаменимым кладезем витаминов и микроэлементов для нашего организма.

Чем полезна клубника - что она дает нашему организму?

Клубника содержит фолиевую кислоту, калий, железо, а также значительное количество витаминов. Например, по содержанию витамина С она уступает только смородине, которая появляется значительно позже, а потому клубника устраняет последствия сезонного авитаминоза.

Клубника способствует укреплению иммунной системы и стенок сосудов.

Клубника применяется в качестве профилактического средства от гриппа и простуды.

Полоскание настоем ягод и листьев помогает при стоматитах и ангинах.

Отвар из листьев клубники и ягод нормализует артериальное давление.

Люди, страдающие от проблем с почками и печенью, могут использовать клубнику, поскольку она обладает мочегонным действием.

Клубника содержит, кроме других простых углеводов, глюкозу, которая выступает основным источником энергии для обеспечения метаболических процессов и активирует в нашем организме процессы обмена веществ. Таким образом, клубника является средством для омоложения организма.

Кроме того, глюкоза - антитоксическое средство, успешно используемое при пищевом отравлении и инфекциях.

Содержащаяся в клубнике салициловая кислота способствует разжижению крови, а также позволяет использовать ее в виде потогонного и жаропонижающего средства.

В состав клубники входят многие органические кислоты. Так, например, щавелевая кислота, является дополнительным источником энергии в организме.

Употребление клубники в больших количествах способствует нормализации микрофлоры кишечника и уменьшению проявлений дисбактериоза. Кроме того происходит связывание и выведение из организма многочисленных токсинов, тяжелых металлов и других вредных веществ.

Омоложение организма и активизация обменных процессов в нем, благодаря употреблению клубники, способствуют не только работоспособности человека, но и усилению потенции у мужчин.

Также клубника применяется в косметологии. Она помогает оздоровить и омолодить организм и избавиться от многих проблем кожи, волос, ногтей.

Клубнику можно есть как в свежем виде, так и активно использовать в кулинарии. Из ягод клубники делают варенье, варят компоты, их замораживают на зиму. Не счесть рецептов десертных блюд, в которых применяется эта ароматная и вкусная весенняя ягода.

Чем полезна клубника - так ли она безобидна?

Но в некоторых случаях клубника может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Необходимо быть осторожными с этой ягодой, чтобы она не навредила вашему организму.

Клубника - достаточно серьезный аллерген. Ее пористая поверхность во время цветения может накапливать большое количество пыльцы, что делает ее опасной для людей, склонных к аллергии.

Близость ягод клубники от поверхности земли и песка способствует накоплению на ее поверхности разнообразных микроорганизмов и яиц гельминтов. А поскольку клубника - нежная ягодка, то моют ее аккуратно и кипятят редко, что не всегда является надежной защитой от этих нежелательных организмов.

Органические кислоты (щавелевая, салициловая), контактируя со слизистой оболочкой желудка, раздражают ее, что способствует обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Содержащаяся в клубнике щавелевая кислота способствует выведению кальция из организма, что отрицательно сказывается на костях, зубах, а также может вызвать мочекаменную болезнь, заболевания суставов и проблемы в желудочно-кишечном тракте.

Клубничные косточки способны механически раздражать желудок и могут спровоцировать обострение язвенной болезни.

Поэтому, употребляя клубнику, стоит быть осторожными и, прежде всего, прислушиваться к своему организму. Тогда вы будете здоровы.

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