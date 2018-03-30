Здоровье исправляют положительные мысли

Восточные оздоровительные методики рассматривают наш организм как суперсистему с колоссальным энергетическим потенциалом самовосстановления. Нужно только знать, как правильно "включить" процесс самовосстановления. Главный инструмент в этом - мысль как сгусток энергии. Поэтому так важно научиться контролировать собственную энергетику не только на уровне поступков и слов, но и на уровне мыслей.

Помните: мысль - материальна, она формирует все, что с вами происходит. Поэтому, допуская в мыслях негатив, мы организуем вокруг себя тяжелые жизненные обстоятельства, накликаем болезни на себя и своих близких.

Для того чтобы мысль несла молодость и здоровье, нужно поставить своеобразный "магнит", который бы притягивал к себе энергию здоровья. Учение известного целителя Мирзакарима Норбекова предлагает такой "магнит" - образ молодости и здоровья (ОМЗ). ОМЗ - это вообразимое вами идеальное состояние вашего организма. Налагая мысленно этот "трафарет" на себя, вы помогаете организму перестроиться, запустить самооздоровительные программы для активной борьбы с многообразными болезнями. Радостное настроение плюс самые светлые воспоминания с момента рождения - это тот материал, из которого вы построите свой ОМЗ.

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ ОБРАЗ?

Способ первый

Наверняка у вас сохранились детские фотографии, где вы еще улыбаетесь и еще довольные жизнью. Остановитесь на какой-то из них и попробуйте вспомнить, что и как тогда происходило. Погрузитесь в ту атмосферу, вспомните, каким был эмоциональный фон в тот день. Какими были запахи? Очень важно поставить себе возможно больше вопросов относительно того дня и дать на них ответы. В определенный момент почувствуете, что вы опять там и стали тем счастливым человеком. Когда почувствуете - быстренько взгляните на себя сбоку - на руки, ноги, голову, выражение лица, как выйдет. Главное - уловить тогдашнее ощущение молодости и здоровье в теле. Не придерживайтесь инструкции сурово. Следите за вашими ощущениями, слушайте себя, доверьтесь интуиции!

Способ второй

Еще один вариант поиска собственного ОМЗ рекомендуют делать перед сном. Это своеобразный энергетический массаж вашего тела. Сосредоточьтесь на своей правой руке. Представьте тысячи капилляров, которыми течет ваша кровь. Представьте свою руку, но такой, которой она была в детстве. Сосредоточьтесь на указательном пальце, представьте, что вы дышите через палец, мысленно выдыхайте через него воздух, окрашенный в любой приятный цвет - цвет вашего здоровья.

Достигните того, чтобы цвета воздуха были легкими и радостными. Отметьте краешком сознания, что вдох вносит прохладу, а выдох выделяет тепло. Когда немного наловчитесь "дышать" пальцем (1-2 минуты), начните "дышать" через ладонь, потом через кисть, потом - через всю руку. Повторите процедуру левой рукой. Помните, что "продыхать" нужно все участки постепенно, без спешки. Но не забывайте, что вы работаете с той рукой, которой она была в свои лучшие времена. Если вы устали или вас клонит на сон - не боритесь с собой, засните. Но в следующий раз начните все сначала.

Способ третий (сложный)

Предусматривает работу на, так сказать, клеточном уровне. Возьмите школьный учебник по биологии и внимательно разглядите изображение клетки: представьте, как она живет, как сквозь ее стенки к ней внутрь поступают питательные вещества и кислород. Так же, как большой организм, она переделывает питательные вещества и выделяет отработанные - живет по заложенной программе. Теперь закройте глаза и попробуйте возобновить картинку, потренируйтесь в этом умении. И заметьте: это - клетка вашего тела или какого-то его органа.

Выберите на своем теле самый проблемный участок. Представьте его во всех деталях. Мысленно увеличьте картинку, еще и еще! К такому масштабу, чтобы хорошо разглядеть структуру этого участка, вплоть до клетки. Наблюдайте за ее жизнью. Начните "дышать" клеткой. Заполните целебным "воздухом здоровья" клеточное ядро, потом цитоплазму. Не спешите. Наполняйте ее энергией, пока не начнет сиять. И последующее ее существование будет нести вам свежесть и энергию молодости.

Если не удалось найти или зафиксировать свой ОМЗ, не отчаивайтесь, начинайте снова и снова. Возможно, в какой-то день просто иное настроение даст прекрасные результаты работы. ОМЗ нужно запомнить навсегда, сжиться с ним, потому что он является ключевым звеном возобновления здоровья по системе Норбекова. Поэтому чаще вспоминайте или сам образ, или его элементы, или ощущения, с ним связанные.

Юлия Мартыненко