Беременным очень полезно слушать музыку
Ребенок лучше развивается
Музыка, услышанная до рождения, ускоряет развитие ребенка, помогает справиться с некоторыми проблемами развития.
Дети, которые слышали музыку в период внутриутробного развития, быстрее других начинают реагировать на звуки, узнавать мелодии. У них лучше развита память.
Некоторые ученые считают, что, давая малышу на 6-7 месяце беременности слушать музыку, можно привить ему музыкальные таланты.
В 1982 году японские ученые с помощью гидрофона определили, что ребенок слышит все, что происходит как внутри мамы, так и вокруг нее.
При этом все звуки носят приглушенный характер, теряя до 30% своей громкости. Известно, что в четырнадцать недель плод начинает реагировать на разные звуковые эффекты различным образом: он может реагировать на громкость и ритм мелодии, она может ему нравиться или нет.
При помощи специального ультразвукового сканера ученые обследовали несколько десятков беременных женщин. Во время эксперимента каждые 15 секунд звучал небольшой фрагмент музыкального произведения, а прибор фиксировал усиление мозговой активности еще не родившихся малышей. Оказалось, что они не только слышат музыку, но и проявляют свои эмоции: спокойные лирические мелодии заставляют их "грустить", а заводные — "радоваться".
Доказано, что звук — самый сильный интегрирующий фактор, оказывающий влияние на весь организм ребенка, гармонизируя его. Через нейроэндокринную систему, музыка оказывает воздействие практически на все системы и органы ребенка: изменяется частота дыхания, тонус мышц, моторика желудка и кишечника.
Это, действительно, некое направление развития человека, где во внутриутробном периоде в него вкладываются очень важные элементы. Также доказано, что малыши узнают, активнее реагируют и предпочитают ту музыку, которую они "слышали" до рождения, будучи в утробе матери.
Следовательно, беременность — это не только формирование ребенка, но и потрясающий шанс повлиять на интеллект, творческие и музыкальные способности вашего малыша, стимулировать его познавательное и эмоциональное развитие.
Американский дирижер Борис Брот рассказывал о том, что часто, знакомясь с некоторыми произведениями впервые, он уже знал партию скрипки еще до того, как переворачивал страницу партитуры. Объяснения этому факту он нашел лишь тогда, когда случайно упомянул об этом факте при матери, которая в прошлом была виолончелисткой.
Пересмотрев свои старые программы, она поняла, что сын знает наизусть те произведения, которые она разучивала, когда была беременная. Это доказывает существование процессов непрерывной регистрации и запоминания, о котором писали и Рубинштейн, и Менухин.
Но даже, если у вас и нет желания воспитывать из вашего малыша музыканта, классическую музыку во время беременности слушайте как можно чаще. Психологи говорят, что лучшее влияние на будущую маму и её малыша оказывает мелодичная структурированная музыка.
При выборе мелодий для прослушивания, прежде всего, ориентируйтесь на собственные музыкальные предпочтения. Однако, известно, что в разные периоды беременности желательно слушать разную музыку.
Если малыш уже развился, то слишком быстрая и громкая музыка может вызвать сильную реакцию, ребенок начнет «пританцовывать» и толкаться в животике. При угрозе невынашивания это опасно. Да и на ночь быстрая музыка не годится.
На ранних сроках беременности также лучше слушать музыку красивую и спокойную - от нее и маме хорошо, и малышу.
Учитывайте рекомендации и прислушивайтесь к себе. Правильно говорят: то, чтонравится будущей маме, обязательно придется по душе ее ребенку и наоборот.