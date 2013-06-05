Беременным очень полезно слушать музыку

Му­зы­ка, услы­шан­ная до рож­де­ния, уско­ря­ет раз­ви­тие ре­бен­ка, по­мо­га­ет спра­вить­ся с не­ко­то­ры­ми про­бле­ма­ми раз­ви­тия.

Де­ти, ко­то­рые слы­ша­ли му­зы­ку в пе­ри­од ­в­нут­ри­ут­роб­но­го раз­ви­тия, быст­рее дру­гих на­чи­на­ют ре­а­ги­ро­вать на зву­ки, узна­вать ме­ло­дии. У них луч­ше раз­ви­та па­мять.

Не­ко­то­рые уче­ные счи­та­ют, что, да­вая ма­лы­шу на 6-7 ме­ся­це бе­ре­мен­нос­ти слу­шать му­зы­ку, мож­но при­вить ему му­зы­каль­ные та­лан­ты.

В 1982 го­ду япон­ские уче­ные с по­мощью гид­ро­фо­на опре­де­ли­ли, что ре­бе­нок слы­шит все, что про­ис­хо­дит как внут­ри ма­мы, так и во­круг нее.

При этом все зву­ки но­сят при­глу­шен­ный ха­рак­тер, те­ряя до 30% сво­ей гром­кос­ти. Из­вест­но, что в че­тыр­над­цать не­дель плод на­чи­на­ет ре­а­ги­ро­вать на раз­ные зву­ко­вые эф­фек­ты раз­лич­ным об­ра­зом: он мо­жет ре­а­ги­ро­вать на гром­кость и ритм ме­ло­дии, она мо­жет ему нра­вить­ся или нет.

При по­мо­щи спе­ци­аль­но­го ульт­ра­зву­ко­во­го ска­не­ра уче­ные об­сле­до­ва­ли не­сколь­ко де­сят­ков бе­ре­мен­ных жен­щин. Во вре­мя экс­пе­ри­мен­та каж­дые 15 се­кунд зву­чал не­боль­шой фраг­мент му­зы­каль­но­го про­из­ве­де­ния, а при­бор фик­си­ро­вал уси­ле­ние моз­го­вой ак­тив­нос­ти еще не ро­див­ших­ся ма­лы­шей. Ока­за­лось, что они не толь­ко слы­шат му­зы­ку, но и про­яв­ля­ют свои эмо­ции: спо­кой­ные ли­ри­чес­кие ме­ло­дии за­став­ля­ют их "грус­тить", а за­вод­ные — "ра­до­вать­ся".

До­ка­за­но, что звук — са­мый силь­ный ин­тег­ри­ру­ю­щий фак­тор, ока­зы­ва­ю­щий вли­я­ние на весь ор­га­низм ре­бен­ка, гар­мо­ни­зи­руя его. Че­рез ней­ро­эн­док­рин­ную сис­те­му, му­зы­ка ока­зы­ва­ет воз­дейст­вие прак­ти­чес­ки на все сис­те­мы и ор­га­ны ре­бен­ка: из­ме­ня­ет­ся час­то­та ды­ха­ния, то­нус мышц, мо­то­ри­ка же­луд­ка и ки­шеч­ни­ка.

Это, дейст­ви­тель­но, не­кое на­прав­ле­ние раз­ви­тия че­ло­ве­ка, где во внут­ри­ут­роб­ном пе­ри­о­де в не­го вкла­ды­ва­ют­ся очень важ­ные эле­мен­ты. Так­же до­ка­за­но, что ма­лы­ши узна­ют, ак­тив­нее ре­а­ги­ру­ют и пред­по­чи­та­ют ту му­зы­ку, ко­то­рую они "слы­ша­ли" до рож­де­ния, бу­ду­чи в ут­ро­бе ма­те­ри.

Сле­до­ва­тель­но, бе­ре­мен­ность — это не толь­ко фор­ми­ро­ва­ние ре­бен­ка, но и по­тря­са­ю­щий шанс по­вли­ять на ин­тел­лект, твор­чес­кие и му­зы­каль­ные спо­соб­нос­ти ва­ше­го ма­лы­ша, сти­му­ли­ро­вать его по­зна­ва­тель­ное и эмо­ци­о­наль­ное раз­ви­тие.

Аме­ри­кан­ский ди­ри­жер Бо­рис Брот рас­ска­зы­вал о том, что час­то, зна­ко­мясь с не­ко­то­ры­ми про­из­ве­де­ни­я­ми впер­вые, он уже знал пар­тию скрип­ки еще до то­го, как пе­ре­во­ра­чи­вал стра­ни­цу пар­ти­ту­ры. Объ­яс­не­ния это­му фак­ту он на­шел лишь тог­да, ког­да слу­чай­но упо­мя­нул об этом фак­те при ма­те­ри, ко­то­рая в про­ш­лом бы­ла ви­о­лон­че­лист­кой.

Пе­ре­смот­рев свои ста­рые про­грам­мы, она по­ня­ла, что сын зна­ет наиз­усть те про­из­ве­де­ния, ко­то­рые она ра­зу­чи­ва­ла, ког­да бы­ла бе­ре­мен­ная. Это до­ка­зы­ва­ет су­щест­во­ва­ние про­цес­сов не­пре­рыв­ной ре­гист­ра­ции и за­по­ми­на­ния, о ко­то­ром пи­са­ли и Ру­бин­штейн, и Ме­ну­хин.

Но да­же, если у вас и нет же­ла­ния вос­пи­ты­вать из ва­ше­го ма­лы­ша му­зы­кан­та, клас­си­чес­кую му­зы­ку во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти слу­шай­те как мож­но ча­ще. Пси­хо­ло­ги го­во­рят, что луч­шее вли­я­ние на бу­ду­щую ма­му и её ма­лы­ша ока­зы­ва­ет ме­ло­дич­ная струк­ту­ри­ро­ван­ная му­зы­ка.

При вы­бо­ре ме­ло­дий для про­слу­ши­ва­ния, преж­де все­го, ори­ен­ти­руй­тесь на собст­вен­ные му­зы­каль­ные пред­по­чте­ния. Од­на­ко, из­вест­но, что в раз­ные пе­ри­о­ды бе­ре­мен­нос­ти же­ла­тель­но слу­шать раз­ную му­зы­ку.

Если ма­лыш уже раз­вил­ся, то слиш­ком быст­рая и гром­кая му­зы­ка мо­жет вы­звать силь­ную ре­ак­цию, ре­бе­нок нач­нет «при­тан­цо­вы­вать» и тол­кать­ся в жи­во­ти­ке. При угро­зе не­вы­на­ши­ва­ния это опас­но. Да и на ночь быст­рая му­зы­ка не го­дит­ся.

На ран­них сро­ках бе­ре­мен­нос­ти так­же луч­ше слу­шать му­зы­ку кра­си­вую и спо­кой­ную - от нее и ма­ме хо­ро­шо, и ма­лы­шу.

Учи­ты­вай­те ре­ко­мен­да­ции и при­слу­ши­вай­тесь к се­бе. Пра­виль­но го­во­рят: то, чтон­ра­вит­ся бу­ду­щей ма­ме, обя­за­тель­но при­дет­ся по ду­ше ее ре­бен­ку и на­обо­рот.

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