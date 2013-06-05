Магнитные бури в июне 2013 года по сравнению с маем несколько успокаиваются.

Геомагнитное поле нашей планеты в июне относительно пассивное. Ожидаются лишь незначительные возмущения магнитосферы Земли и слабые геомагнитные бури.

Однако будьте осторожны, поскольку они могут отрицательно сказываться на состоянии здоровья людей. В такой период люди могут испытывать головные боли, нарушения работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, рост адреналина в крови, стрессы, депрессии.

Людям, наиболее чувствительным к изменениям в магнитном поле Земли, будет полезен наш метеопрогноз.

Слабые магнитные бури в июне 2013 года ожидаются в следующих числах:

6 июня - на протяжении всего дня;

10 июня - с 4:00 до 7:00;

14 июня - с 18:00 до 21:00;

16 июня - с 2:00 до 6:00;

19 июня - с 16:00 до 19:00;

20 июня - с 9:00 до 11:00;

22 июня - с 21:00 до 22:00;

24 июня - с 2:00 до 6:00;

29 июня - с 15:00 до 17:00.

Кроме того наблюдается неустойчивое состояние магнитного поля 1, 2, 12 и 21 июня.

Как видно из прогноза, магнитные бури в июне 2013 года приходятся в основном на вторую половину месяца.

Чтобы ваш организм как можно легче перенес магнитные бури в июне 2013 года, советуем придерживаться следующих советов:

В дни магнитных бурь ограничьте работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности.

Снизьте физическую нагрузку на организм, старайтесь больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Избегайте ссор, скандалов, разговоров на повышенных тонах и следите за своим артериальным давлением.

Если во время магнитных бурь у вас повышается раздражительность, нервозность и депрессивные состояния, пейте успокоительные средства. Например, валериану, пустырник, боярышник, шалфей, а также успокаивающие чаи.

Во время магнитных бурь важно правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключите в этот период прием алкоголя.

Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, соблюдайте рекомендации своего лечащего врача и всегда носите при себе необходимые лекарства.

Для восстановления организма практикуйте контрастный душ.

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