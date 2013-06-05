Магнитные бури в июне
Исключите в этот период прием алкоголя...
Магнитные бури в июне 2013 года по сравнению с маем несколько успокаиваются.
Геомагнитное поле нашей планеты в июне относительно пассивное. Ожидаются лишь незначительные возмущения магнитосферы Земли и слабые геомагнитные бури.
Однако будьте осторожны, поскольку они могут отрицательно сказываться на состоянии здоровья людей. В такой период люди могут испытывать головные боли, нарушения работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, рост адреналина в крови, стрессы, депрессии.
Людям, наиболее чувствительным к изменениям в магнитном поле Земли, будет полезен наш метеопрогноз.
Слабые магнитные бури в июне 2013 года ожидаются в следующих числах:
6 июня - на протяжении всего дня;
10 июня - с 4:00 до 7:00;
14 июня - с 18:00 до 21:00;
16 июня - с 2:00 до 6:00;
19 июня - с 16:00 до 19:00;
20 июня - с 9:00 до 11:00;
22 июня - с 21:00 до 22:00;
24 июня - с 2:00 до 6:00;
29 июня - с 15:00 до 17:00.
Кроме того наблюдается неустойчивое состояние магнитного поля 1, 2, 12 и 21 июня.
Как видно из прогноза, магнитные бури в июне 2013 года приходятся в основном на вторую половину месяца.
Чтобы ваш организм как можно легче перенес магнитные бури в июне 2013 года, советуем придерживаться следующих советов:
В дни магнитных бурь ограничьте работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности.
Снизьте физическую нагрузку на организм, старайтесь больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Избегайте ссор, скандалов, разговоров на повышенных тонах и следите за своим артериальным давлением.
Если во время магнитных бурь у вас повышается раздражительность, нервозность и депрессивные состояния, пейте успокоительные средства. Например, валериану, пустырник, боярышник, шалфей, а также успокаивающие чаи.
Во время магнитных бурь важно правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключите в этот период прием алкоголя.
Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, соблюдайте рекомендации своего лечащего врача и всегда носите при себе необходимые лекарства.
Для восстановления организма практикуйте контрастный душ.