Поручено обеспечить в лесах дежурство пожарной авиации

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поставил задачу перед Межведомственным оперативным штабом по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечить в летний период 2013 года постоянное дежурство пожарной авиации в регионах, где прогнозируется наибольшая опасность возникновения лесных пожаров.

Об этом он заявил во время выездного заседания Межведомственного штаба в Сумской области, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

По его словам, постоянное дежурство пожарной авиации должно проходить в АР Крым, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

«Пожары в природных экосистемах являются одной из угроз летнего периода для территории Украины. Ежегодно только в лесных массивах фиксируется около 2 тыс. пожаров. К территориям с высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасностью относятся 4 млн. лесных массивов, 2,2 млн. га торфяников и более 277 тыс. га природных заповедников. Защита территорий и населения – стратегическая задача. Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, правительством принимаются профилактические и превентивные меры», - сказал Вилкул.

Он также отметил, что для оперативного реагирования в пожароопасный период привлечено более 50 тыс. человек и более 10 тыс. единиц спецтехники.

Дополнительно от предприятий Государственного агентства лесных ресурсов подготовлено 687 противопожарных автомобилей, 537 противопожарных модулей, 7500 ранцевых опрыскивателей. Обеспечено дежурство более 20 тыс. человек лесной охраны.

Также во всех областях должен быть составлен перечень техники предприятий, которая может быть задействована для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как доложил Вилкулу председатель ГСЧС Михаил Болотских, в пожароопасных регионах от ГСЧС дежурят 4 вертолета с водосливными устройствами, 3 пожарных самолета и 1 самолет для разведки и доставки личного состава. От Минобороны дежурит 3 вертолета с водосливными устройствами.

Председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец доложил, что Госагентством и его территориальными органами установлено 100 наблюдательных вышек, которые оборудованы видеонаблюдением. «Это позволяет в радиусе 30 км проводить постоянный мониторинг за тем, что происходит в лесных массивах, и в случае необходимости применять действия. При первых проявлениях дыма оператор мгновенно дает сигнал лесной охране, противопожарные бригады выезжают по указанным координатам и ликвидируют пожар в начальной стадии», - сказал он.

Благодаря принятым мерам в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров сократились почти вдвое - с 662 до 366. А площадь их очагов сократилась более чем в 4 раза - с 700 га до 160 га.

По информации Укргидрометеоцентра, со второй половины июня и до середины октября ожидается значительное повышение температуры воздуха, соответственно, и уровня пожарной опасности в природных экосистемах.

Как сообщал УНИАН, 22 мая на заседании правительства вице-премьер-министр Украины Вилкул было назначен председателем Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в летний период 2013 года.