Десять советов от целлюлита

1. Нет - еде, которая усложняет работу печенки и выведению шлаков. Сюда следует отнести соленую и жирную еду: свинину, соусы, в частности майонез, колбасы, копчения, жареный картофель и вообще все жареное, соление, икру, бульйон из кубиков, шоколад, хлеб, алкоголь, в частности пиво и вино.

2. Нет - гормональным расстройствам. Нерегулярные менструации и проблемы, связанные с применением противозачаточных пилюль, нуждаются в обращении к гинекологу. Также следует обратиться к врачу и в случае других нарушений, например, запоров, какие могут способствовать образованию целлюлита.

3. Нет - малоподвижности. Умеренные физические упражнения и спорт помогут избежать целлюлита, поскольку способствуют усилению кровообращения и достаточному лимфообращению. Нарушение нормального лимфообращения, напротив, влечет задержку жидкости в тканях.

4. Нет - высоким каблукам. Ступня при нормальных условиях работает как насос, который облегчает продвижение венозной крови к сердцу. Высокий каблук препятствует этому и замедляет кровообращение.

5. Нет - предметам одежды, которая сжимает тело. Эластичные пояса, корсеты, чулки на резинках, очень тугие бюстгалтеры, брюки, которые обтягивают, пояса, которые сжимают талию, - все это замедляет кровообращение, в результате чего и появляется целлюлит.

6. Нет - неправильным позам. Ноги, заложенные одна на другую, опущены плечи, искривленная осанка замедляют кровообращение. Если вы на протяжении рабочего дня очень долго сидите на стуле, это приводит к такому же сжатию тканей бедер, как и узкие штаны. Выход из положения - ежедневное выполнение нескольких гимнастических упражнений, особенно для бедер и ног.

7. Нет - частому и поверхностному дыханию. Научитесь дышать, максимально используя весь объем легких, чтобы в кровь поступало достаточное количество кислорода. Это важный момент в предотвращении целлюлита.

8. Нет - стрессам и раздражительности. Все события в нашей жизни, в том числе и те, которые происходят на подсознательном уровне, зависят от мозга. Повторение и нагромождение негативных факторов - негативных эмоций, разочарований, недовольство - подавляет мозговую деятельность. При этом возможны нарушения жизненно важных процессов, которые находятся под контролем мозга.

9. Нет - курению. Оно усиливает склонность к целюлиту, потому что так же, как и атмосферное загрязнение, ухудшает снабжение клеток кислородом.

10. Нет - вредной привычке пить мало жидкости, чтобы не толстеть. Человеческое тело почти на 70% состоит из воды, и она необходима, чтобы растворять и выводить из организма соль, которая накапливается в разных тканях и органах. Вода, употребленная нами, способствует выведению продуктов обмена, она непосредственно причастная к важной функции кожи - выделению шлаков из потом.

Нужно выпивать не меньше 1,5-2 л жидкости в день.