В Киеве состоится конференция по противодействию торговле людьми

Украинское председательство в ОБСЕ организует в Киеве конференцию высокого уровня на тему: “Укрепление роли ОБСЕ в борьбе против торговли людьми”, которая пройдет 10-11 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, участие в конференции примут представители 57 государств - участников и 11 государств - партнеров по сотрудничеству ОБСЕ, руководители международных институтов и неправительственных организаций.

Он напомнил, что тематика предотвращения и противодействия торговле людьми определена как один из основных приоритетов председательства Украины в ОБСЕ, ее цель - усиление сотрудничества государств - участников ОБСЕ в их борьбе со всеми формами этого преступления. Конференция будет рассматривать новые формы эксплуатации, порожденные торговлей людьми через призму трех основных направлений деятельности - уголовное преследование, предупреждение преступления и защита жертв.

Конференцию откроет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который очертит основные подходы украинского председательства к деятельности Организации в сфере противодействия торговле людьми, а также представит на рассмотрение государств-участников предложения по усилению взаимодействия в этой сфере в регионе ответственности ОБСЕ.

В конференции также примет участие Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер.

По итогам конференции планируется принять рекомендации, которые будут учтены в соответствующих решениях ОБСЕ, направленных на усиление сотрудничества в сфере противодействий торговле людьми.