Кальций продлевает женщинам жизнь

Дополнительный прием препаратов, содержащих кальций, продлит женщинам жизнь, заявили канадские ученые.

Результаты тестов показали, что употребление кальция снижает риск смертности у женщин на 22%. Такой закономерности у мужчин замечено не было. Оказалось, что женщины, которые принимали препараты, содержащие кальций, жили дольше в сравнении с теми представительницами слабого пола, которые кальций не принимали. Притом положительный эффект сохранялся в течение 10 лет, пишет health.passion.ru

Известно, что многие женщины, несмотря на предписания врачей, не принимают препараты с кальцием из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит в результате передозировки кальцием.

Но ученые из Канады уверяют, что недостаточный прием этого микроэлемента тоже может привести к серьезным последствиям. Дэвид Голтцман (David Goltzman) из Университета McGill в Монреале пояснил:

«Наше исследование позволило установить, что ежедневный прием препаратов с содержанием кальция снижает уровень смертности среди женщин почти на четверть. Польза была очевидна лишь в том случае, если женщины принимали примерно 1000 мг в день, не зависимо от того, содержал ли препарат витамин D или нет».

korzonews.info