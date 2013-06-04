Летняя диета на клубнике и черешне

Худеть летом - одно удовольствие. Наваристые зимние супы можно заменить диетической окрошкой, крахмалистые гарниры - молодыми овощами, в которых почти нет калорий. Но главное - вместо жирных тортов и выпечки на десерт можно есть свежие ягоды и фрукты! Tochka.net собрала для тебя советы, как использовать первые летние ягоды - клубнику и черешню - с пользой для фигуры и без вреда для здоровья.

Во-первых, выбирай правильные ягоды. Клубника должна быть зрелой, темно-красной - неспелая не лучшим образом скажется на пищеварении. Важно, чтобы у клубники, которую ты покупаешь, были зеленые хвостики - с ними ягоды сохраняются лучше. Та же история с черешней - зеленые хвостики должны быть на месте, иначе стоит поинтересоваться у продавца - каким таким образом он заставил свои ягоды долго храниться и пережить дорогу в город?

Во-вторых, калорийность. Клубника и черешня содержат всего 40 и 60 ккал в 100 граммах соответственно. Это в несколько раз меньше, чем любой, даже самый диетический десерт. Тем не менее, 40-60 ккал - это не ноль, так что есть ягоды килограммами все же не стоит. К тому же, диетична только более светлая черешня. Самые темные, сладкие сорта, могут очень даже калорийными.

В-третьих, соотношение жиров, белков и углеводов. Хотя калорий в них и мало, клубника и черешня все равно состоят преимущественно из углеводов, причем легкоусвояемых, - имей это в виду, когда будешь планировать баланс полезных веществ в меню.

В-третьих, не стоит устраивать полностью «клубничные» или «черешневые» дни. Это не только неправильно с точки зрения полноценного питания, но и чревато аллергией. Если черешня более-менее безопасна, то на чрезмерное количество клубники организм может среагировать самым неожиданным образом.

Самый простой и безвредный способ использовать клубнику и черешню в диетических целях - заменить ими свой обычный ужин. Убедись только, что в твоем дневном рационе в этот день будет достаточно белка, ведь в ягодах его практически нет, а дефицит белка чреват нарушениями в обмене веществ.

В конце концов, самый здоровый способ худеть с помощью клубники и черешни - просто заменить ими свой традиционный десерт. Рецепты легких блюд из клубники ищи на Tochka.net оп тегу «клубника».

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